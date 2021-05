Hansi Flick (56) je prošle sezone bio nezaustavljiv s Bayernom. Momčad je naslijedio 2019. godine u ne baš dobrom stanju nakon odlaska Nike Kovača, no nekoliko mjeseci kasnije napravio je pravo čudo osvojivši baš sve što se može osvojiti prošle sezone.

Ipak, ove sezone izostao je uspjeh u ostalim natjecanjima, Bundesligu su, već tradicionalno, osvojili, i Bavarci su s njim izgledali nevjerojatno dominantno.

No nekoliko kola prije kraja šokirao je sve kada je najavio da odlazi na kraju sezone. Bio je to očito epilog njegovog višemjesečnog sukoba sa sportskim direktorom Hasanom Salihamidžićem, no nije dugo Flick bio bez posla.

Još tada spominjalo se kako je izborničko mjesto u njemačkoj reprezentaciji također jedan od razloga njegovog odlaska, a danas su ga Nijemci i službeno imenovali nasljednikom Joachima Löwa koji odlazi nakon Eura.

- Hansi će biti uključen i u mnoge projekte koji se tiču svih omladinskih kategorija, rada s trenerima, naše nogometne akademije... Brzo smo se dogovorili i bilo nam je bitno da sve zaključimo prije početka Eura. Imamo zajednički cilj - vratiti se na vrh - kazao je Oliver Bierhoff, direktor njemačke reprezentacije.

Očito je došlo do zasićenja između Flicka i Bayerna, no vjerujemo da su svi sretni i zadovoljni ostali nakon ovoga. Bavarce je preuzeo Julian Nagelsmann, jedan od najboljih trenera današnjice, a Hansi je dobio posao u reprezentaciji, što mu je bio cilj.

Flick će u Njemačkoj imati težak zadatak i ogromnu odgovornost koju mu ostavlja Löw, koji je bio na klupi bio od 2006. Osvojio je SP 2014. i bio je europski doprvak 2008. godine, a vidjet ćemo hoće li novi izbornik opravdati očekivanja i zadovoljiti apetite čelnika Saveza.