Luđak godine: Nokautirao ga, a onda divljački skočio na njega

Amaterski MMA borac Austin Batra propisno se osramotio i zaradio potpuno zasluženu diskvalifikaciju nakon nevjerojatnog poteza u borbi u kanadskom Coquitlamu u organizaciji promocije Battlefield Fight League.

Kanađanin je u svoja prva četiri amaterska meča imao skor 4-0 i pred njim je prema mnogim stručnjacima svijetla budućnost u profesionalnom sportu. No potezom na BFL 57 bacio je mrlju na svoje ime već na početku karijere.

Wow. Craziness at #BFL57. Austin Batra KOs Perry Hayer but gets disqualified for this unnecessary jumping asshole finish. Wild stuff. pic.twitter.com/W7frtUrS0l