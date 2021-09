Bio je to derbi kola, a već sad slobodno možemo reći i ljepotica kola. Utakmica u kojoj smo vidjeli baš sve.

Odličnu utakmicu u 6. kolu talijanskog nogometnog prvenstva odigrali su branitelj naslova Inter i Atalanta, a susret je okončan podjelom bodova 2-2 (1-2).

Inter je poveo na samom otvaranju dvoboja kada je lautaro u 5. minuti fantastično reagirao na ubačaj Barelle i sa 14 metara snažnim udarcem zatresao mrežu.

Atalanta je preokrenula u razdoblju od 30. do 38. minute, a kod oba gola u glavnoj je ulozi bio Malinovski, on je preciznim udarcem s više od 20 metara poravnao na 1-1, da bi osam minuta potom odapeo još jedan projektil s distance kojega je Handanovič uspio tek odbiti, ali samo do Toloija koji je doveo sastav iz Bergama u vodstvo.

Bod Interu je u 71. minuti spasio Džeko, opet na dodavanje Barelle, no onda je uslijedila prava drama u završnici u kojoj su obje momčadi mogle do pobjede. Inter je u 86. minuti imao kazneni udarac nakon igranja rukom Demirala, no Dimarco je s bijele točke pogodio gredu, a dvije minute potom Piccoli je svladao Handanoviča. Ipak, domaće je spasio VAR. Suci iz sobe su glavnom sucu Maresci javili kako je lopta izašla izvan granica igrališta tijekom napada Atalante pa je talijanski sudac poništio gol.

Ivan Perišić i Marcelo Brozović odigrali su čitav susret za Inter koji je ostao treći sa 14 bodova, dva manje od gradskog rivala Milana, a jednim manje od Napolija koji će u nedjelju ugostiti Cagliari, dok je Mario Pašalić ušao u 77. minuti u igru za Atalantu, koja je peta sa 11 bodova, jednim manje od četvrte Rome.