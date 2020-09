'Luđak' prevoditelju objasnio posao: 'Pa daj, govori glasnije!'

Iako već godinama radi ovaj posao na visokom nivou, Bielsa još uvijek nije naučio engleski, tako da uz sebe pred novinarima ima prevoditelja. Ovoga puta nije bio zadovoljan kako on odrađuje svoj posao

<p>Aktualni engleski prvak <strong>Liverpool </strong>nije lako prošao povratnika u Premiership, <strong>Leeds United</strong>. Naime, 'redsi' su ih nakon stalnog vraćanja momčadi Marcela Bielsa, uspjeli svladati 4-3, ali 'Luđak', jeda od najstarijih trenera Europe, nije bio najzadovoljniji nakon utakmice. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Proslava naslova prvaka</strong></p><p>No, nije čak bio toliki problem u samoj utakmici, već ga je naljutio prevoditelj. Naime, iako već godinama radi ovaj posao na visokom nivou, Bielsa još uvijek nije naučio engleski, tako da uz sebe pred novinarima ima prevoditelja. Ovoga puta nije bio zadovoljan kako on odrađuje svoj posao pa mu je rekao: </p><p>- Prevodi mojim riječima! I govori glasnije! - poručio mu je karizmatični argentinski trener, a mlađahni prevoditelj odmah se ispravio. </p><p>Zasigurno mu nije bilo ugodno, niti je vjerojatno lako raditi s 'Luđakom', ali je na kraju sve ispalo simpatično. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a117591-Ovaj-razgovor-Bielse-i-prevoditelja-morate-pogledati.html" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Podsjetimo, Bielsa je na početku sezone 2015/2016. uoči prvog kola napustio Olympique iz Marseillea. U Laziju je proveo svega 48 sati na ljeto 2016., a u Lilleu nekoliko mjeseci sjedeću sezonu. Prije toga je, osim još nekih klubova, od 1998. do 2004. vodio argentinsku reprezentaciju, a od 2007. do 2011. Čile.</p><p>Leeds je triput osvajao naslov prvaka Engleske (1969., 1974. i 1992.), bio je pobjednik Kupa Uefe (1973.) i finalist dvije godine kasnije u Kupu prvaka Europe, ali se onda zadnjih 14 godina 'vukao' između druge i treće lige.</p><p>Bielsa im je, kad je došao u klub 2018., bio 11. trener u šest godina.</p>