Ludi istanbulski derbi: Četiri gola, tri crvena i malo tučnjave

Bio je ovo još jedan klasik Bešiktaša i Fenerbahčea. Četiri gola, tri crvena kartona, 10 minuta produžetka.

Sve je zapravo stalo u ovih 90, zapravo 100 minuta, istanbulskog derbija. Ludilo, kaos i trenuci genijalnosti.

Za prvu utakmicu polufinala turskog Kupa kod Bešiktaša su se u momčad vratila Pepe i Talisca, dok je Negredo u napadu zamijenio Lovea.

Bilo je nekih promjena i kod Fenerbahčea, Volkan je stao na gol umjesto Kamenog, a Soldado je zamijenio suspendiranog Fernandaa.

Bešiktaš je poveo u 14. minuti, Talisca je oduzeo loptu na sredini terena i briljantnim dodavanjem pronašao Alvara Negreda. A Španjolac je majstorski zabio za 1-0.

GOL! Negredo gave Beşiktaş the lead in the derby but check out the precision on the assist from Anderson Talisca 🤭 pic.twitter.com/DBrJ9f3jnv — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 1. ožujka 2018.

Samo tri minute kasnije gosti su izjednačili, Roberto Soldado je prekrasnim volejem zabio za 1-1. Nije prošlo niti 20 minuta, a već su pala dva gola.

Hi Tottenham fans 👋

Remember Roberto Soldado?

He just did this in the Istanbul derby #Fenerbahçe pic.twitter.com/UeFwIZzI6K — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 1. ožujka 2018.

A onda prva glupost, jedna od mnogih na utakmici. Fenerbahčeov Alper Potuk uspio je dobiti dva žuta kartona, odnosno crveni, u samo pet minuta. Dva nepotrebno gruba prekršaja za isključenje.

Usprkos tom igraču manje Fenerbahče je poveo. U drugoj minuti nadoknade prvog dijela Mehmet Ekici dodao je Ozbayrakliju, koji je pogodio za 2-1. Loptu je s gol crte pokušao izbiti Domagoj Vida, no nije bio uspješan.

Hrvatski stoper ostao je u svlačionici na poluvremenu, a umjesto njega ušao je Quaresma. I sad dolazimo po glupog poteza broj dva.

Već u 52. zaradio je direktni crveni zbog udaranja Souze. Za treći glupi potez na utakmici kriv je golman Fenera Volkan Demirel, koji je u 77. dobio drugi žuti zbog prigovora.

Quaresma was brought on at HT

10 mins later he got subbed off!

From Trivela hero to Zero pic.twitter.com/hGPSjEq71m — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 1. ožujka 2018.

Bešiktaš je do kraja utakmice uspio iskoristiti igrača više na terenu te je u 82. za 2-2 zabio Talisco. Uzvrat se igra 18. travnja.