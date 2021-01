Nakon godina i godina pokušavanja, Šibenik je prošle sezone napokon osigurao povratak u prvoligaško društvo. I odlučio je ostati tu pod svaku cijenu. Sjajni Šibenčani su ove sezone već rušili Hajduk i Rijeku, prije nekoliko dana su utrpali četiri komada Lokomotivi (4-0), a u subotu su došli do pobjesne pobjede.

Klub sa Šubićevca pobijedio je 2-1 Dinamo u 18. kolu HNL-a i ne samo što je došao do prve pobjede u povijesti na Maksimiru, već je došao i do prvih bodova. Da, Šibenčani do jučer nisu osvojili ni bod u Zagrebu protiv Dinama, hrvatski prvak imao je 20 pobjeda u nizu, ali Gordon Schildenfeld, strijelci Deni Jurić i Emir Sahiti i ostali su napravili pravu senzaciju.

Bio je to pravi leteći Šibenik koji je stvorio nekoliko prilika protiv indisponiranih dinamovaca koji su očekivali još jednu laganicu, ali su se prevarili.

Momčad Krunoslava Rendulića došla je do šeste pobjede u HNL-u i stigla na samo bod iza šestoplasiranog Hajduka. Izostala je podrška njihovih Funcuta na Maksimiru zbog zatvorenih tribina, ali zato je vladala prava euforija u Šibeniku.

Igrači su se u svome gradu pojavili u jedan ujutro, a tamo su ih bakljadom dočekali razdragani navijači. Bilo je pjesme, pirotehnike, ipak ne ruši se Dinamo svaki dan.

- Ma fantastično smo odigrali. Momčad je ginula. Na početku smo Dinamo previše respektirali, ali kako je vrijeme prolazilo bili smo sve bolji, Zagrepčani su nas pomalo i neozbiljno shvatili i to smo iskoristili. Kaznili smo njihovo opuštanje i baš mi je drago. Ogromna su to tri boda za nas, ušli smo u povijest jer smo prvi put pobijedili na Maksimiru - rekao je prekaljeni stoper Gordon Schildenfeld.

Igrači su proslavili, bio je ovo sjajan poticaj za nastavak sezone, ali daleko je to od kraja. Momčad je u nizu od dvije pobjede, ali pakleni ritam se nastavlja. Već 3. veljače Šibenčanima slijedi novo teško gostovanje, ovaj put u Rijeci.