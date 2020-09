Ludilo u Milanu: Inter dvaput gubio pa stigao do preokreta!

<p>Luda i nevjerojatna utakmica na Giuseppe Meazzi! <strong>Inter </strong>je u prvom susretu sezone dva puta gubio pa na koncu stigao do velikog preokreta i slavlja 4-3 protiv <strong>Fiorentine </strong>u derbiju subotnjeg programa 2. kola Serie A!</p><p><strong>Marcelo Brozović </strong>igrao je do 74. minute, a <strong>Ivan Perišić </strong>ostao je u igri četiri minute duže. Bio je ovo povratnički debi za Perišića, a prvi put od dolaska na travnjaku su se našli i <strong>Hakimi </strong>te <strong>Arturo Vidal</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brozovićev penthouse u Milanu</strong></p><p>Da će biti plodna večer dalo se nagovijestiti već u trećoj minuti kada je Fiorentina stigla do ranog vodstva preko <strong>Kouamea</strong>. Asistent je bio Bonaventura, koji je ove sezone stigao kao pojačanje iz Milana.</p><p>Inter je uspio izjednačiti tik prije odlaska na odmor, <strong>Lautaro Martinez </strong>pogodio je za 1-1 u 45+2'.</p><p>Momčad <strong>Antonija Contea </strong>stigla je do potpunog preokreta nakon što je <strong>Ceccherini </strong>postigao autogol u 55. minuti, a ostala u šoku kada je prvo <strong>Castrovilli </strong>izjednačio u 57., a onda sjajni <strong>Chiesa </strong>u 63. pogodio za 3-2. Asistent za oba gola bio je prekaljeni <strong>Ribery</strong>, kojem je Serie A došla kao dobar dan. Kada je zdrav, legendarni Francuz je nezaustavljiv.</p><p>Od tog trenutka pa do 78. minute Conte je napravio svih pet zamjena i tresao se sve do 87. minute kada je stigao novi gol za izjednačenje 3-3, a koji je postigao <strong>Lukaku</strong>.</p><p>Spasitelj 'nerazzurra' i čovjek zbog kojeg će se oriti pjesma u svlačionici bio je <strong>D'Ambrosio</strong>. Igrač kojeg su navijači Intera nekad nevoljko gledali na terenu izrastao je u jednu od najbitnijih figura crno-plavog dijela Milana. Desni bek pogodio je za konačnih 4-3 u 89. minuti i donio Interu prvu pobjedu u sezoni.</p>