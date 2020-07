Ludilo u Osijeku! Vatreni doček igračima uoči velike utakmice

HNS je zbog epidemiološke situacije donio odluku da se preostale utakmice igraju bez gledatelja, no to nije zasmetalo Kohorti koja je u velikom broju došla na posljednji trening Osijeka uoči Lokomotive...

<p>Sjećate se 3. kolovoza 2017.? <strong>Slavonija</strong> je živjela za nogomet, a na prepunom Gradskom vrtu tada je pao moćni<strong> PSV</strong>. Prošli su Osječani od tada kroz nekoliko faza, ali sada sve opet miriše na taj kolovoz 2017. Od West Hama i AEK-a, PSV-a i Austrije Beč pa do Lokomotive. Nije Europa, ali je borba za mjesto koje vodi u <strong>Ligu prvaka</strong>. Osijek opet živi punim plućima za nogomet i u subotu igra za povijest.</p><p>HNS je zbog epidemiološke situacije donio odluku da se preostale utakmice igraju bez gledatelja, no to nije zasmetalo Kohorti koja je u velikom broju došla na posljednji trening svojih ljubimaca i pozdravila ih bakljadom. Iznenađeni igrači, stotine grla u istom ritmu i crveno slavonsko nebo obilježilo je na prvu jedan samo običan petak u Osijeku.</p><p>Bilo je tu uzvika protiv HNS-a, ali i jasna poruka:</p><p>- Posljednji atom snage za Ligu prvaka dajte!</p><p>Najavljivali su pun stadion, žestoko navijanje od prve minute, ali Izvršni odbor HNS-a donio je odluku da se 'preostale utakmice Hrvatski Telekom Prve lige, 1. Hrvatske nogometne lige za žene i finale Hrvatskog kupa odigraju bez prisustva gledatelja'. Razlog je uzlazna pogoršana situacija oko korona virusa, a cilj - očigledan: ' minimizirati rizik mogućeg širenja korona virusa na nogometnim utakmicama, a da se pritom navedena natjecanja uspješno privedu svome kraju'.</p><p>Razočaralo je to i naljutilo Slavonce koji su od Stožera za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije tražili posebno dopuštenje za dolazak gledatelja na stadion. Dobili su zeleno svjetlo, ali HNS-ova je posljednja i mogli su samo razočarano kimnuti glavom. </p><p>Bijelo-plavi će igrati na praznom Gradskom vrtu, ali neće biti uskraćeni za podršku. To su im i dokazali navijači na današnjem treningu, a uz to će sutra diljem grada bit organizirano zajedničko gledanje utakmice.</p><p>Slavonija i Osijek opet živi za bijelo-plave, a u subotu od 21 sat će sve stati. Osijek igra za drugo mjesto i Ligu prvaka!</p>