Ludnica na kraju: Vatreni mogu ispasti pobjedom, ali i ostati uz poraz u Splitu! Evo što nam igra

Hrvatska je pobijedila Švedsku u Maksimiru 2-1 i izgubila jednakim rezultatom na gostovanju. Obje reprezentacije poravnate su i po gol-razlici uoči zadnjeg kola u utorak. Odlučivat će gol-razlika

<p><strong>Hrvatska nogometna reprezentacija</strong> izgubila je kod <strong>Švedske</strong> (2-1), što joj je šesti poraz u devet utakmica Lige nacija, primila je gol desetu utakmicu zaredom i tako ostanak u elitnom razredu ovog Uefina natjecanja dovela u pitanje.</p><p>Remi bi "vatrenima" bio dovoljan da riješe to pitanje prije posljednjeg kola, a ovako smo se doveli u situaciju da ne ovisimo samo o sebi. No dobro je što smo zabili u završnici i tako si otvorili malo više kombinacija.</p><p>Naime, izjednačeni smo sa Šveđanima po međusobnom omjeru (u Maksimiru je bilo 2-1 za Hrvatsku), a imamo čak i jednaku gol-razliku (-6), ali i više postignutih golova.</p><p>Budemo li, dakle, imali jednak broj bodova i nakon posljednjeg kola (Portugal gostuje u Splitu, a Švedska kod Francuza u Parizu), o tome tko će u idućem izdanju Lige nacija 2022/23. igrati u Ligi B odlučivat će gol-razlika!</p><h2>Igra li nam pobjeda?</h2><p>Da, morat ćemo je jurišati, ali ni to nam možda neće biti dovoljno. Jer čak i da Portugal padne u Splitu, Švedska će završiti ispred Hrvatske ako iznenadi Francuze i pobijedi na Stade de Franceu većom gol-razlikom (bude li jednaka, mi smo ispred zbog više postignutih golova).</p><h2>Igra li nam remi?</h2><p>Da, ali u tom slučaju Švedska ne bi smjela pobijediti u Parizu. Remi u drugoj utakmici bio bi nam dovoljan, neovisno o tome tko će koliko zabiti golova. No igrati na remi, kako treneri često kažu, praktički je nemoguće.</p><h2>Igra li nam poraz?</h2><p>Da, čak i porazom možemo ostati treći u skupini, pod uvjetom da Švedska izgubi u Francuskoj jednakom ili većom gol-razlikom nego mi u Splitu od Portugala.</p><p>Što se vrha skupine tiče, Francuzi su pobjedom u Portugalu 1-0 (N'Golo Kanté strijelac) osigurali prvo mjesto i plasman na završni turnir pa će i Francuzi i Portugalci biti rasterećeni, dok će nama i Šveđanima utakmice protiv dvije najbolje selekcije skupine biti daleko važnije.</p>