Ludnica u Kijevu: Navijači su okupirali ulice, ori se pjesma...

Sve je spremno za početak najiščekivanijeg okršaja godine u Kijevu. U 20:45 krenut će jurnjava terenom na Olimpijskom stadionu, u boj za titulu idu Liverpool i Real Madrid.

Foto: STRINGER Foto: VALENTYN OGIRENKO

Njihovi vjerni navijači već su ispunili ulice ukrajinske prijestolnice i željno išćekuju početak finala Lige prvaka. Pjesma se ori s obje strane, a posebno su glasni navijači Redsa, svjesni prilike koja im se pruža.

This is brilliant. Allez Allez Allez in Kiev! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/q0hwbEHqC7