MVG imao break, ali Wright je sve vratio i slavio u prvom setu

OMILJENA 'IROKEZA'

Od mnoštva Engleza u turniru, do finala nije došao nijedan. No, publika u Londonu može navijati za svog Britanca, odnosno Škota Petera Wrighta (49). Ovaj bivši vulkanizer počeo je s ozbiljnijim natjecanjem u pikadu još 1995. kad je njegov današnji protivnik imao šest godina. Nadimak mu je 'Snakebite' odnosno zmijski ugriz po njegovom najdražem piću, a 'tetovažu' spomenute tematike nosi na glavi.

Foto: Marc Aspland/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Od tada je u finalima televizijskih i ne televizijskih natjecanja (op. a. na taj se specijalan način dijele natjecanja u pikadu) nastupio 23 puta te pobijedio samo u četiri navrata. Valja spomenuti kako je u finalima perjanice svjetskog pikada, Professional Darts Corporationa, nastupio 12 puta, a pobijedio samo 2017. u finalu UK Opena protiv Gerwyna Pricea, protivnika kojeg je pobijedio u polufinalu.

Zato i nosi titulu 'najpoželjnijeg protivnika u finalu', ali svojim nastupom na ovogodišnjem prvenstvu dao je van Gerwenu na razmišljanje je li ipak toliko poželjan. Na početku se nekako mučio, slavio je protiv Malicderna (3-2) i Asade (4-2), de Zwaana je razbijao pa sve bacio u vodu da bi se na kraju spasio (4-3). Zatim je u četvrtfinalu primirio mladog Humpriesa (25) sa 5-3, a u polufinalu je pokazao svu raskoš.

Foto: Elmar Kremser/DPA/PIXSELL

Priceu se prije ovog prvenstva predviđala ljuta borba za naslov prvaka, a možda i veliki iskorak, ali 'velški živac' popustio je kad je bilo najpotrebnije. Protiv Wrighta je pokušao tijelom udariti Škota, ali iskusni Peter to je vješto izbjegao te poslije meča nije bilo čestitki ni pružanja ruke pomirenja. Dan kasnije Price se ipak ispričao, a Wright nastavio svoj put prema finalu.

I danas će ući uz taktove Pitbullove pjesme 'Don't stop the party', a tko zna kakvo nam je izdanje odjeće pripremio. Izlazio je kao Djed Božićnjak, vilenjak, ali i u klasičnom izdanju te usklađenoj boji irokeze i dresa. Nebrojeno puta orit će se njegovo ime iz publike u melodiji pjesme 'Give it Up' koju inače izvodi The Sunshine Band. Protivnik je težak, ali možda je ovo vrijeme da 'Snakebite' skine prokletstvo PDC finala.