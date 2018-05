James fulao polufinale?! Real podređen, Bayern igra sjajno...

ZIDANE

Znamo koliko je nevjerojatno igrati u finalu ovog natjecanja. Moramo dati sve od sebe da dođemo do finala, to je ono što nas motivira. Bayern ovdje dolazi odigrati svoju utakmicu. Radi se o velikom klubu s velikom momčadi. Biti ćemo spremni kao što smo to uvijek, želimo odigrati veliku utakmicu. Za nas je ključno da istrčimo na teren razmišljajući o pobjedi. Trebamo pokušati postići brzi pogodak. Znamo što znači igrati u još jednom finalu. Samo o tome razmišljamo, kako da dođemo do finala.