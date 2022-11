Ludnica u Pioniru! Zadar nakon 12 godina srušio Crvenu zvezdu

Košarkaši Zadra u 6. kolu ABA lige slavili su 98-96 (27-19, 25-22, 23-25, 23-30) protiv Crvene Zvezde u beogradskoj dvorani "Pionir"!

Bila je to prva pobjeda Zadra protiv Zvezde u Beogradu nakon 12 godina, ujedno i prva pobjeda nad "crveno-bijelima" od 2018. te ukupno treća od 2010.

Trinaest minuta do kraja susreta Zadrani su imali čak 18 poena prednosti (75-57), Zvezda je 'otopila' tu prednost na -9 do kraja dionice, a pretkraj susreta došli su na samo poen zaostatka (92-91), no hrvatska je momčad hrabro izdržala do kraja susreta i stigla do velike pobjede!

Bila je to sjajna momčadska predstava momčadi Danijela Jusupa! Junaka je bilo nekoliko. Antonio Jordano (23 poena, 6/12 za tri) trpao je trice, Dario Drežnjak (22 poena, 6 skokova, 5 asistencija) i kapetan Marko Ramljak (20p, 7s, 6a) uništavali su srpsku momčad pod košem, a na kraju utakmice probudio se i Karlo Žganec. Najbolji u redovima Zvezde bili su Bentil (19 poena, 8 skokova) i Vildoza (16 poena, 11 asistencija)

Foto: Aba liga/ Dragana Stjepanović

I da! Zadar je igrao bez ozlijeđenog Luke Božića, najboljeg igrača u dosadašnjem dijelu prvenstva koji je u pet utakmica bio na prosjeku 29.6 poena, 10.4 skokova i 5.8 asistencija.

Ovom pobjedom Zadar je stigao do omjera 4-2 u regionalnoj ligi i sjajno kotira na tablici. Može li ovo biti nova povijesna sezona za prvaka ABA lige iz 2003. godine? Nakon ovakve pobjede protiv moćne Zvezde sve je moguće. Igraj, Zadre!



