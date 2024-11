Ludnica u Serie A! Talijansko prvenstvo podsjeća na 1990.-e, čak šest momčadi bori se za vrh!

Baresi, Costacurta van Basten, Di Canio i Boban igraju u Milanu, Zidane, Vieri, Del Piero i Deschamps u Juventusu, a Simeone, Zamorano, Ronaldo i Baggio u Interu. Roma ima Cafua i Francesca Tottija, a Fiorentina Gabriela Batistutu i Ruija Costu. Napoli proživljava najbolje dane u povijesti na pogon Maradone, a u Laziju kruh zarađuju Alen Bokšić, Mancini, Nesta i Veron. Oni stariji vjerojatno se sjećaju ovih vremena u talijanskoj Serie A, radi se o 90-im godinama prošlog stoljeća. Vrijeme je to u kojem je nekoliko momčadi moglo osvojiti naslov prvaka, baš kao i ove sezone na "čizmi".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pašalić ugostio djecu iz Kaštela u Bergamu | Video: Jelena Pavković/canva

Koliko je Serie A 1990.-ih bila neizvjesna govori i podatak da je u razdoblju od 1989. do 2000. šest različitih momčadi osvajalo prvenstvo, a koliko je bila jaka govori podatak da 1989. do 1999. samo dvaput talijanski klub nije igrao finale Kupa/Lige prvaka. Bilo je to 1991. kad je Napoli ispao od Reala, a Milan kao branitelj naslova od Marseillea. Drugi put dogodilo se 1999. kada je Juventus u polufinalu ispao od Manchester Uniteda.

Danas talijansko prvenstvo nije ni blizu tome po snazi, iako su 2023. Milan, Napoli i Inter igrali četvrtfinale Lige prvaka. Ove sezone čak se šest klubova bori za naslov prvaka, a razmak između prvog i šestog na tablici svega je četiri boda! Ne može se reći ni da je uzorak premali, prošlo je 13 kola, tako da zaista gledamo uzbudljivo natjecanje. Treba napomenuti i da Milan i Bologna nisu daleko, s obzirom na to da imaju 19 i 18 bodova, ali i utakmicu manje u odnosu na vodeću šestorku.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ovog nas vikenda očekuje dvoboj Fiorentine i Intera koji su bodovno poravnati na ljestvici. Vodeći Napoli ide u goste Torinu, Parma dočekuje Lazio, a Juventus igra u gostima kod Leccea. Jako zanimljiv dvoboj će biti i onaj između Rome i Atalante u ponedjeljak.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

U ovom trenutku favorit za naslov je branitelj titule Inter, ali sve momčadi na vrhu imaju svoje adute. Napolijeva snaga je Antonio Conte i činjenica da ne igra europska natjecanja, što je talijanskom treneru donijelo uspjehe u Juventusu i Chelseaju. Isto tako, ne smijemo zaboraviti da je dobar dio ove momčadi suvereno osvojio titulu 2023., tako da snagu definitivno imaju. Atalanta igra sjajan nogomet, a Retegui i Lookman su u životnoj formi, kao i Mario Pašalić koji igra odlično. Inter je već dokazana snaga u Italiji, dok su Fiorentina i Lazio na papiru nešto slabiji od ostatka na vrhu.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Zanimljivo je da "viole" igraju Konferencijsku ligu, a Lazio Europsku i svejedno su na vrhu prvenstva. Što se Juventusa tiče, dosta stvari se promijenilo dolaskom Thiaga Motte na klupu, a radi i o jedinoj neporaženoj momčadi u ligi.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

U svakom slučaju, Serie A je trenutačno najizjednačenija liga Europe, barem kada govorimo o najjačim ligama. Koncentracija kvalitete možda nije kao u devedesetim godinama prošlog stoljeća, ali kada pet momčadi stane u bod, a šest njih u četiri boda, ne možemo se žaliti na neizvjesnost.