<p>Gotovo mjesec dana prošlo je otkad je <strong>Liverpool</strong> i matematički osigurao prvi naslov prvaka u Premier ligi, ali svi navijači živjeli su za trenutak kad će kapetan <strong>Jordan Henderson</strong> (30) i društvo podići taj čuveni pehar pred Kopom.</p><p>Navijača nije smjelo biti na Anfieldu zbog epidemiološke situacije, ali klupski apeli da se ne skupljaju oko stadiona i slave u svojim domovima nisu urodili plodom. Kao i one večeri kad su osigurali titulu, opet su tisuće pohrlile na Anfield Road.</p><p>Za to vrijeme momčad "redsa" slavila je na terenu nakon uvjerljive pobjede nad <strong>Chelseajem</strong> (5-3), a onda i u svlačionici, gdje su se igrači mogli malo opustiti, popiti koje pivo, dati si oduška, obojiti kosu u crveno...</p><p>"Mama, čekali smo ovo 30 godina. Ove će uspomene trajati vječno. Tako sam ponosan", objavio je Dejan na Instagramu.</p><p>A usred velikog veselja glavni autor uspjeha <strong>Jürgen Klopp</strong> (53) pohrlio je u zagrljaj jedinom Hrvatu u šampionskoj momčadi, stoperu "vatrenih" <strong>Dejanu Lovrenu</strong> (31). Bio je to strastven zagrljaj koji je trajao 20-ak sekundi i u kojemu su obojici sigurno proradile emocije zbog onoga što su zajedno prošli. Kao otac i sin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrljaj Kloppa i Lovrena</strong></p><h2>Stari, ti si vrhunska klasa. Trebaš nam</h2><p>Putovi su im se prošlo ljeto mogli razići, i to nije nikakva tajna. Javljao se Milan, Dejan je bio na rubu transfera u Romu, bio je nezadovoljan statusom u Liverpoolu i želio je igrati. Ali ključnim se pokazao potez rimskog kluba koji nije htio platiti odštetu od oko 17 milijuna eura, već je inzistirao na posudbi. Tu se sve počelo okretati.</p><p>- Pravi sam profesionalac, s reprezentacijom sam bio drugi na svijetu, ostvario sam velike stvari s Liverpoolom, ne zaslužujem da nekamo odlazim na posudbu! Pa da me onda netko provjerava - rekao je Dejan za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/reprezentacija/lovren-za-sn-otkrio-istinu-o-propasti-transfera-i-kako-mu-je-tepao-klopp-ne-zelim-sjediti-na-klupi-i-uzimati-novac-javila-su-se-dva-velika-kluba-9314189" target="_blank">Sportske novosti</a> prošle jeseni i dodao:</p><p>- Trener Klopp mi je kazao: "Stari, gledaj, ti si igrač koji je vrhunska klasa, mi tebe nećemo pustiti na posudbu". Onda je opet ponovio ono što je kazao i prije: "Ti si nama potreban". Na kraju razgovora je rekao: "Gledaj, sad kad je sve ovo prošlo, idemo ispočetka, resetiraj glavu, bitan si u mojim razmišljanjima".</p><p>Nije se naigrao ni ove sezone - štoviše, samo 15 utakmica i 1190 minuta naspram 18 utakmica prošle i 1261 odigranu minutu - ali sve je palo u drugi plan kad je drugi put u godinu dana podigao pehar. Lani prvak Europe, sad prvak Engleske.</p><p>I da sad završi liverpulsku epizodu, nema si što prigovoriti. A ima još godinu dana ugovora i: možda u idućoj sezoni opet bljesne. Toliko je puta pokazao da je najbolji kad je najteže.</p><p><strong>POGLEDAJTE GALERIJU: Liverpoolova proslava naslova</strong></p><h2>Kad ovo sranje završi, svi ćemo feštati</h2><p>- Poseban je osjećaj, moglo je biti bolje i znamo da je moglo biti gore da ga nismo osvojili. Ovi su momci tako posebni. Ne mogu biti ponosniji na njih. Uživao sam u utakmici, a sad svi možemo uživati u ostatku večeri - govorio je Klopp u euforiji s medaljom oko vrata i nastavio:</p><p>- Još je i posebnije bilo zato što su članovi obitelji mogli biti na uručenju pehara iako nisu smjeli biti na utakmici. Nismo ih vidjeli zbog svjetala, ali znali smo da su tu. Nisam ni svoju obitelj mogao vidjeti dosta dugo i to ovu večer čini još posebnijom jer ovakve trenutke želite dijeliti s voljenima.</p><p>- Čudno je, stojite na pozornici i nema nikoga... Dobro, ne baš nikoga, ali ne onoliko ljudi koliko očekujete u ovakvoj situaciji. Ali u organizaciji su napravili najbolje što mogu. Da smo danas osigurali naslov, ne bismo moglli primiti pehar na Kopu. Nikad nisam bio gore, posebno je i ima smisla biti tamo i slaviti s ljudima koji inače odande navijaju u našim srcima.</p><p>- Svi bismo trebali slaviti. Popijte što želite, ali morate se pripremiti za zabavu kad ovo sranje azvrši. Svi ćemo onda feštati. Morate tad biti spremni - kazao je Klopp u svom stilu.</p>