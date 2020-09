Ludo NBA finale: LeBron i Butler odmaraju, a rekordi već padaju!

Ako budu bolji od Miamija Lakersi će se izjednačiti s Bostonom po broju naslova (17). LeBron igra svoje deseto finale, rekorder i po broju finala i po broju naslova je grandiozni Bill Russell - 12 finala i 11 titula!

<p>Podočnjaci do brade, zijevanje 125 puta u minuti i uvijek isti zaključak: 'jesam i opet ću, vrijedilo je'. Čarobna košarka i čarobna NBA. Imamo finale. I to kakvo finale!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lakersi će igrati i za Kobeja</strong></p><p>Miami Heat vs LA Lakers. To je: <strong>LeBron</strong> na <strong>Butlera</strong>, <strong>Anthony Davis</strong> na <strong>Bama Adebaya</strong>, <strong>Dragić</strong> na <strong>Ronda</strong>, klinac <strong>Herro</strong> na 'čupavca' <strong>Carusa</strong>, 'starci' <strong>Howard </strong>i <strong>Iguodala</strong>... Lu-di-lo. Padaju rekordi, a nije ni počelo!</p><p>Prva utakmica igra se u noći sa srijede na četvrtak, u 3 sata iza ponoći. Evo jedan nasumični Top 10 ilustracija koje i prije prve sekunde finala pričaju još jednu predivnu NBA priču...</p><p>Prigrlite neispavanost, ignorirajte to što vam žena i šef prigovaraju zato što se vučete k'o prebijeni i uživajte u finalu. Nema businessa kao što je show-business i... Nema lige kao što je NBA liga!</p>