Podsjetimo, Kova je za 'vatrene' debitirao 2013. godine, to\u010dnije 22. o\u017eujka 2013. godine u doma\u0107oj pobjedi (2-0) protiv Srbije. Do danas je skupio 63 nastupa, a uz ju\u010dera\u0161nja dva gola, zabio je jo\u0161 samo Gibraltaru. I to u prijateljskoj utakmici 2015. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Dali\u0107 nakon Portugala

Bilo je mnogo pri\u010danja, da se od Kove o\u010dekuje vi\u0161e, da s takvim \u017eivotopisom mora vi\u0161e pomo\u0107i u hrvatskom dresu, a na sve je odgovorio i sam.\u00a0

-\u00a0Nadam se da ne\u0107emo \u010dekati toliko dugo do mog sljede\u0107eg pogotka. Na \u017ealost, nisam puno zabijao za reprezentaciju i, da budem maksimalno iskren prema sebi i drugima, nisam odigrao svoje najbolje utakmice za Hrvatsku. Me\u0111utim, moje vrijeme tek dolazi, uvjeren sam da \u0107u puno dati reprezentaciji - rekao je Kova za HNS.

Bilo kako bilo, nadamo se da smo napokon dobili pravog Matea, a tko zna, mo\u017eda jednom naslijedi Modri\u0107evu 'desetku'. A to bi moglo biti vrlo brzo...

Luka čestitao Kovi: Bravo, brate

Mateo Kovačić zabio je dva gola u dresu Hrvatske i to nakon što je zadnji put zabio još tamo 2015. protiv Gibraltara. Čestitke su stizale iako 'vatreni' nisu slavili, a čestitao mu je i kapetan

