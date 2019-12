Ma Luka nije s ovog planeta! Dončić srušio još jedan rekord

Hola, Mexico, como estais?, započeo je Luka Dončić svoj govor na španjolskom jeziku kojeg je naučio igrajuči za Real Madrid i zaradio ovacije meksičke publike u Mexico Cityju. Samo 48 minuta kasnije, te ovacije bile su još jače i žešće. Nevjerojatni Slovenac utrpao je u pobjedi svog Dallasa nad Detroitom (122-111) 41 koš, skupio 12 skokova, podijelio 11 asistencija te se upisao u povijest NBA lige kao prvi košarkaš koji je došao do triple-double učinka na utakmici igranoj izvan SAD-a i Kanade.

No, vjerojatno ste i pretpostavili, to nije sve. Ovo mu je u sezoni već drugi triple-double u kojem je zabio 40 ili više koševa, svi ostali NBA igrači zajedno su to uspjeli samo jednom napraviti, a to je u njihovo ime učinio LeBron James.

Svake godine NBA momčadi zaigraju nekoliko utakmica na teritoriju Meksika kako bi popularizirali NBA, a ovaj put je red stigao na Dallas i Detroit. Meksikanci su mogli uživati u sjajnoj utakmici, a mogli su svjedočiti i nevjerojatnim potezima slovenskog majstora kojeg su na kraju utakmice počastili uzvicima 'MVP, MVP'.

Foto: EDGARD GARRIDO

I to s razlogom. Čovjek je ove sezone na prosjeku od 30 poena po utakmici, uz sjajan šut od 48.2 % te suvereno vodi Maverickse prema playoffu NBA lige, a tamo nisu bili od 2012. godine.

Odličan je bio i Stephov braco Seth Curry koji je zabio 30 poena, a Porzingis je dodao 20. Najbolji kod Detroita bio je Drummonf s 23 koša i 15 skokova.

Luka Doncic tonight



41 points

12 rebounds

11 assists

6 3PM

58% FG



Kid is unreal pic.twitter.com/ABksEA5PxE — NBA Central (@TheNBACentral) December 13, 2019

Foto: EDGARD GARRIDO

Košarkaši Denvera polako se bude, a ovaj put su dobili Portland 114-99. Od Nikola Jokića smo navikli na All-Star partije, otpočetka sezone malo je 'štekao' jer reprezentativno ljeto je očito dalo svoj obol, ali polako dolazi na svoju radnu temperaturu. Srpski centar je za 31 minutu igre zabio 20 koševa uz 11 skokova. Najbolji kod Portlanda bio je Whiteside s 33 poena, a sjajan je bio i Anthony.

Sjetimo se samo, Carmela Anthonyja nitko nije htio dovesti, smatralo se da je njegovo vrijeme prošlo, a čovjek sada pruža više nego dobre partije. Melo je zabio 20 koševa i uhvatio devet skokova, a u ovih 12 utakmica je na sjajnom prosjeku od 15 koševa.

Nažalost, Mariju Hezonji ne ide ni u Portlandu. Dobio je samo 15 minuta i uhvatio dva skoka.