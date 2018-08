'Luka je naš igrač i to se neće promijeniti unatoč ponudama'

Vijest da je Luka Modrić pred vratima Intera, dobrano je zagolicala maštu navijača talijanskog kluba, a natjerala glavobolju navijačima Reala.

No, u Realu uvjeravaju da je Modrić sretan u Madridu i da do tog transfera neće doći. Prvi je to sve demantirao predsjednik Reala Fiorentino Perez, a priključili su mu se i Lucas Vasquez i trener Julen Lopetegui.

- Mirni smo, on je i dalje naš igrač i siguran sam de će ostati ovdje. Nikad ne možete znati što će se dogoditi u nogometu, ali Luka je igrač Reala i tako će i ostati - rekao je igrač Reala Lucas Vasquez i sigurno smirio navijače Madriđana. Vasquez je Lukin jedan od najboljih prijatelja u svlačionici na Bernabeuu pa je za očekivati da ima neke dodatne informacije.

Za isto pitanje je priupitan i novi trener Julen Lopetegui, koji je također siguran u Lukin ostanak.

- Predsjednik je sve rekao jasno i glasno. Luka Modrić je izvanredan igrač i mi ga u klubu čekamo raširenih ruku - rekao je Lopetegui pa dodao kako se čuo s Modrićem nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji.

- Razgovarao sam s Modrićem nakon sjajnog SP-a kojeg je imao. Vidjet ćemo se 8. kolovoza. On je igrač kojeg jako poštujem i sretan sam što je naš - zaključio je bivši španjolski izbornik.

Modriću su na leđima 33 godine, a aktualni ugovor s Realom ga veže do 2020. S obzirom da je Luka rekao kako bi volio karijeru završiti u Madridu, bilo bi pravo iznenađenje kad bi otišao ovo ljeto...