Xavi Hernandez s 35 godina bio je u katarskom Al Saddu, Andres Iniesta s 34 je bio tek toliko dobar da igra za japanski Vissel Kobe, Frank Lampard u Modrićevim se godinama jedva vukao po terenu, pa je morao u Sjedinjene Države. Luka je s 35 godina potpisao novi ugovor s Real Madridom.

Eto, za sve one koji i dalje misle, ako uopće ima takvih, da Luka nije dovoljno dobar ili slične budalaštine, ovaj podatak najbolje će ih razuvjeriti. U trenerskim godinama najbolji hrvatski igrač dobio je od Reala ugovor, nešto što je gotovo nezamislivo. A španjolska Marca, najčitaniji sportski list, na naslovnici je objavio Luku uz naslov - Zaslužio si!

- Želio bih u Madridu završiti karijeru, ovdje se osjećam odlično. Osjećam se dobro, snažno. Kad izađem ili igram, nije bitno jesam li starter ili ulazim kao zamjena - rekao je Luka Modrić.

Da nije Luke, teško bi Real ove sezone prošao skupinu Ligu prvaka, a još teže bi bio u igri za naslov. Jer u sezoni u kojemu je pola Reala neprepoznatljivo, Luka im je glavni motor.

- Malo svega nedostaje. Prvo, da smo svi i, zatim, da nema ozlijeđenih. Od prošle sezone nedostaje čvrstina, međutim mislim da ćemo se, kako utakmice budu prolazile, poboljšavati i imati dobru sezonu - kaže Luka.

Bilo je govora i da ima nesporazuma s trenerom Zinedinom Zidaneom. Prvo su ga napali mediji, potom se pričalo da ni uprava nije zadovoljna njegovim radom. I onda, kad im je pobjeda bila najpotrebnija, Luka je odigrao maestralno. I, kao i ostatak momčadi, slijepo će braniti trenera.

- Ne samo da ga sada branimo, već smo to uvijek činili. Uvijek smo bili uz Zidanea i uvijek ćemo biti. Mnogo smo stvari zajedno postigli i normalno je da ga branimo. Nadam se da ćemo i dalje pobjeđivati ​​s njim.

Luki je ugovor istjecao u lipnju sljedeće godine, a navijači i mediji napravili su takav pritisak da čelnici kluba nisu imali druge nego mu ponuditi novi, do lipnja 2022. Prema prošlom ugovoru, onom do lipnja 2021. Luka je na mjesec imao malo više od 422 tisuće eura, a prema novom ugovoru, trebao bi imati ipak nešto manje, španjolski mediji raspolažu cifrom od dvjestotinjak tisuća eura na mjesec. No, kakav god bio, ugovor s 35 godina u Realu ne dobiva bilo tko.

Maknemo li golmane, tipa Jerzy Dudek, koji je rezervni golman Reala bio s 38 godina ili Paca Buya, malo koji je igrač s toliko godina bio glavni u Realu.

Točnije, bila su dvojica i to dvije najveće legende Real Madrida u povijesti, Ferenc Puskas, koji je za Real odigrao utakmicu s 38 godina i sedam mjeseci i Alfredo di Stefano, koji je u Realovom dresu istrčao s 37 godina i deset mjeseci.

No Puskas i Di Stefano su igrali 60-ih godina, kad je nogomet bio puno sporiji, kad se godišnje jedva igralo dvadesetak utakmica... U modernom Realu, nikad nitko nije dobio ugovor s 35 godina. Čak ni Cristiano Ronaldo. I stoga, Luka, maestro, genije...