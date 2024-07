Luka Mikrut izgubio u umaškom ATP debiju: Bez problema sam mu parirao kad sam igrao dobro

Dvadesetogodišnji hrvatski tenisač Luka Mikrut (ATP - 353.) nije uspio pobijediti u debitantskom nastupu na ATP Touru, ali je u porazu 6-2, 7-5 od Argentinca Camila Uga Carabellija (ATP - 96.) pokazao da ravnopravno može igrati s igračem iz Top 100 društva.

Sa samo 37 posto pogođenih prvih servisa, Mikrut je trebao odvesti meč do trećeg seta, a pitanje je kako bi 25-godišnji Argentinac tada reagirao.

- Nije lako nekome kao meni, koji se dosta često oslanja na servis, kao da igram bez njega. Teško je igrati svaki poen protiv igrača kao što je on, koji jako malo griješi. Praktički ti svaki poen odlučujućeš hoćeš li ga dobiti ili izgubiti. Taj početak je bio dosta ključan. Taj prvi gem što sam rekao da se mora dobiti, da jednostavno piše ta jedinica, dvica na semaforu. Kad gubiš 2-0, 3-0, sve je bitnije i bitnije, a ti nisi dobio puno poena, ne osjećaš se dobro. Što je meč više odmicao, to sam ja igrao bolje. Jednostavno, taj prvi servis mi je odmogao. Što je najgore, nikad nisam više radio na servisu nego proteklih tjedana, ali neke dane se jednostavno tako dogodi, da jednostavno ne ulazi.

Luka je u drugom setu poveo 4-2, kad je Ugo Carabelli napravio dvostruku pogrešku. No, već u sljedećem gemu je uzvratio suparniku istom mjerom i darovao mu 'break'. No, opet je dobio priliku za osvajanje drugog seta, kad je kod vodstva 5-4 na servis suparnika izborio dvije set-lopte. Nije se mogao odlučiti zbog koje propuštene prilike više žali.

- Oba gema su bila ključna. Znao sam da ako dobijem gem na 4-2, idući put serviram s novim loptama. Dogodile su se te dvije brze pogreške, dođem do 30-30, idem po poen i onda zahvatim okvirom reketa. I onda ta dupla, koje se zbog manjka prvog servisa znaju zavući. I onda 5-4, te dvije set-lopte. Prvi poen on dobro pogodi, na drugu odem po dobar forhend, dobar udarac. Malo je izašla van, da je ušla, vjerojatno bi bio moj set i sad bi još vjerojatno trčao u trećem setu. To je tenis, milimetri i centimetri odlučuju, nažalost, danas ne na moju stranu.

Kod 5-5 je još jednom, po četvrti put u meču izgubio servis, ali je u 12. gemu dobio novu priliku odvući set do 'tie-breaka'. Imao je priliku na drugi servis, kojim je Argentinac jedva prebacio mrežu.

Zagreb: Predstavljeno 34. izdanje teniskog turnira Plava Laguna Croatia Open Umag | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Znao sam da ima neki strah od tog drugog servisa. Prije meča sam razmišljao da li da mu ulazim u teren ili da čekam iza. Da, taj servis je bio 'pljuca', kako mi kažemo, nisam očekivao da će biti toliko spor, nisam nogama dobro odradio. Lopta je pala, izgubila snagu. Da sam ušao, mogao sam imati 'zicer', a ovako je smo igrali poen od početka. Možda sam trebao ulaziti na neke druge servise. Sad znam. Da sam ostao iza i dobio poen, bilo bi sve u redu. Barem znam za drugi put.

Kad se podvuče crta, 20-godišnji Splićanin je s dosta lošom statistikom protiv 96. igrača svijeta mogao, zapravo trebao, odlučivati o pobjedi u trećem setu, što mu može biti samo dobar poticaj za dalje.

- To govori koliko sam kvalitetan u igri. Ja, koji se oslanjam na servis, bez servisa igram s igračem čiji je igra držati loptu u izmjenama. Kad sam igrao dobro, bez problema sam mu parirao, čak i vodio igru. To je sigurno dobar pokazatelj, da mogu protiv takvih igrača ja odlučivati kako će meč završiti. Samo treba konstantno igrati dobro. Ja mogu odigrati nekoliko dobrih gemova i onda mi se zavuče jedan loš servis-gem, napravim dvije-tri greške, a to na ovoj razini ne može proći. Izgubiš servis i treba se vratiti protiv nekoga tko i bolje servira. Ne smiješ gubiti servise, pogotovo ja ne smijem toliko puno. To je problem koji je bio danas - zaključio je Mikrut.

Argentinac Camilo Ugo Carabelli će u drugom kolu igrati protiv umaškog pobjednika iz 2017. i prvog nositelja ovogodišnjeg turnira, Rusa Andreja Rubljova.

Turnir je već prvog dana ostao bez osmog nositelja i prošlogodišnjeg umaškog polufinalista Mattea Arnaldija (ATP - 39.), a pobijedio ga je igrač koji je posljednji ušao u glavni ždrijeb prema renkingu, Francuz Alexandre Mueller (ATP - 103.). U meču punom preokreta, francuski tenisač je na kraju iskoristio šestu meč-loptu i nakon dva sata i 20 minuta došao do pobjede kojoj je uzvratio Arnaldiju za poraz u tri seta u drugom kolu ovogodišnjeg Roland Garrosa.

U ponedjeljak će u akciji biti još dvojica hrvatskih predstavnika koji su dobili pozivnice za glavni turnir. U glavnom meču dana (ne prije 21 sat) na stadionu "Goran Ivanišević", Mili Poljičak (ATP - 524.) će se boriti za svoju premijernu pobjedu na ATP Touru protiv iskusnog 29-godišnjeg Talijana Lorenza Sonega (ATP - 52.), dok će na Studenac Areni (ne prije 20 sati), 19-godišnji Osječanin Matej Dodig (ATP - 308.) za suparnika imati francuskog kvalifikanta Enza Couacauda (ATP - 203.).

Posljednji će od hrvatskih tenisača meč prvog kola igrati Duje Ajduković, a njegov dvoboj s talijanskim predstavnikom Lucianom Darderijem (ATP - 35.) na rasporedu će biti u utorak.

ATP Croatia Open - 1. kolo

Camilo Ugo Carabelli (Arg) - LUKA MIKRUT (HRV) 6-2, 7-5

Alexandre Mueller (Fra) - Matteo Arnaldi (Ita) 7-6 (8), 6-4

Fabian Maroszan (Mađ) - Alex Ševčenko (Rus) 6-4, 4-6, 7-6 (8)