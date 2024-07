Luka Modrić pozdravio novu mladu zvijezdu Real Madrida: Došao si nas sve ovdje umiroviti

Brazilski nogometaš Endrick (18) u subotu je i službeno predstavljen kao novo pojačanje Real Madrida, koji ga je doveo iz Palmeirasa za 47 milijuna eura. Mladi napadač nije skrivao oduševljenje što je potpisao za "kraljeve", a na predstavljanje ga je došlo pozdraviti više od 40 tisuća ljudi.

- Ne znam kako bih opisao ono što osjećam. Oduvijek sam želio doći ovamo i igrati za Real. Ostvario sam san, ne samo svoj već i svoje obitelji. Ovo je za njih - rekao je nakon predstavljanja.

Kapetan Reala od ove je sezone Luka Modrić (38), koji je na posljednjem treningu "los blancosa" prije odlaska na turneju u SAD izrazio dobrodošlicu brazilskom reprezentativcu.

- Došao si nas sve umiroviti. Samo 18 godina... - kratko je Modrić poručio Endricku, koji se srdačno nasmijao. Još su se lani susrela dvojica nogometaša kada je Endrick došao u posjet madridskom klubu. Štoviše, nakon posjete je priznao da ga se kapetan "vatrenih" najviše dojmio u Realu.

- Sve se dogodilo vrlo brzo, kao da sam u snu. Ali najviše se sjećam kad sam ušao u svlačionicu i Modrić mi se obratio. Visio je dres s brojem 10, a on je pokazao na sjedalo do sebe i rekao: 'Broj 9 i broj 10. Tko zna... Sljedeće sezone možda ćeš sjediti pokraj mene.' To mi je zaista ostalo pri srcu. Pomislio sam: 'Čovječe, ako Modrić vjeruje da sam vrijedan nositi broj 9, onda sam ja prava stvar!" - otkrio je oduševljeno za The Players Tribune.

Inače, prvak Europe i Španjolske dogovorio je transfer Endricka još 15. prosinca 2022., ali Brazilac je morao napuniti 18 godina da bi došao u klub. Potpisao je ugovor do ljeta 2027. Prošle je sezone odigrao 22 utakmice za Palmeiras i zabio četiri gola, uz dvije asistencije. Za brazilsku reprezentaciju nastupio je 10 puta i zabio triput, a prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura.