Luka, nisi normalan: Ušao je u povijest novim triple-doubleom

Luka Dončić (20) igra toliko dobro u NBA-u da informacija da je ostvario triple-double više i nije neka novost. Napravio je to, naime, 11. put ove sezone u dresu Dallasa i 19. put u karijeri u pobjedi 118-110 protiv Chicaga.

Slovenski košarkaški reprezentativac ubacio je 38 koševa, dodao 11 skokova i 10 asistencija u 34 minute na parketu American Airlines Centera.

Dončić je postao tek treći igrač i prvi Europljanin od spajanja NBA-a i ABA-e 1976. koji je u najmanje četiri uzastopne utakmice zabio 30 ili više koševa uz 10 ili više skokova i pet ili više asistencija. Druga su dvojica Russell Westbrook i Kevin Durant.

