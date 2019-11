Bilić, Boban, Dalić i Marcelo su došli Modriću: Braćo, volim vas

Odveo je Hrvatsku kao kapetan do Eura 2020., a dan poslije izazvao je popriličan kaos na Interliberu, sajmu knjiga na Zagrebačkom velesajmu, prilikom predstavljanja autobiografije "Moja igra" u sklopu štanda 24sata.

Nakupilo se oko 1000 ljudi, mahom mališana i djece, koji su uzvikivali njegovo ime i strpljivo čekali potpis i fotografiju s idolom.

Nakon što je podijelio potpise i prisutnima ispričao pozadinu svojeg književnog prvijenca, Modrić se zaputio u hotel Esplanade na daljnju promociju i predstavljanje svoje knjige.

Među uzvanicima bili su Slaven Bilić, Zvonimir Boban, Davor Šuker, Zlatko Dalić, Ivan Perišić, Dominik Livaković, legenda Reala Emilio Butragueño, kao i buduća legenda Reala Marcelo.

Lijevi bek 'kraljeva' došao je u Zagreb kao gost Luke Modrića i Matea Kovačića, kojem je bio i na svadbi u lipnju 2017. godine kada je Mateo oženio dugogodišnju djevojku Izabel. Veliki su prijatelji na terenu i izvan njega pa Brazilac nije propustio uveličati Lukin dan.

- Osjećaj koji ne mogu objasniti. Braćo, volim vas - napisao je Marcelo na Instagramu.

- Nadam se da će mladima moja priča biti inspirativna, to me vodilo kad sam se odlučio pisati je, da će pomoći djeci da ostvare svoje snove i ambicije, da im sve kroz što sam ja prošao pomogne - rekao je Modrić pa opisao kako je bilo sjećati se na taj način cijelog života:

- Bilo je emotivno to opet prepričavati proživljavati, bilo je i suza... Neke sam stvari prvi put ispričao, a najteže i najemotivnije je svakako bilo pričati o epizodi s mojim djedom (kojeg su četnici ubili na kućnom pragu, nap. a.), on je bio vrlo važan dio moga djetinjstva. Nogometno je jedan od najtežih trenutaka bio onaj poraz od Turske na Euru 2008., ali 2018. smo to obilato naplatili pa je i taj Beč pao u zaborav.

A je li bilo slavlja nakon još jednog osiguranog velikog natjecanja?

- Bilo je malo slavlja, zaslužili smo. Imamo dobru momčad i na Euru možemo napraviti velike stvari.

Koliko ćete vi još igrati za reprezentaciju?

- Još Euro pa ćemo vidjeti...

'Presretan sam što poznajem Luku'

Luku Modrića nahvalio je Realov direktor Emilio Butragueño. Realov čelnik je čestitao "Vatrenima" na plasmanu na europsko prvenstvo 2020. godine, naglasivši kako je Modrić "personifikacija uspjeha španjolskog nogometnog velikana."

- Real Madrid je ostvario velike uspjehe, a Luka Modrić je suština svih vrijednosti koje Real promovira - naglasio je direktor 'Kraljevskog kluba', dodavši: 'Luka je šampion na terenu, ali i primjer za sve kao pravi čovjek. Morate biti ponosni što imate takvog ambasadora.'

Legendarni španjolski napadač koji je u Realovom dresu proveo 11 godina upisavši 341 nastup i 123 gola, a danas je jedan od čelnih ljudi najtrofejnijeg svjetskog kluba.

- Real cijeni želju za dokazivanjem. Real se baš kao i Luka nikada ne predaje. Svi ga znamo kao igrača, ali sam presretan što ga poznajem kao velikog čovjeka - naglasio je Butragueño.

Modrić je u Real Madrid stigao u kolovozu 2012. iz Tottenhama za oko 35 milijuna eura odštete. Do sada je u dresu "Los Blancosa" sakupio 312 nastupa i postigao 18 golova. U Realovom dresu osvojio je čak 15 trofeja pri čemu četiri Lige prvaka i jedno prvenstvo.

- Mogao bi do sutra pričati o njegovom nogometu. Lako je prepoznati vrhunske nogometaše po potezima i primanju lopte. On sve poteze predviđa nekoliko sekundi ranije i teško ga je čuvati - kazao je njegov suigrač Marcelo.

Brazilac je veliki Lukin prijatelj naglasivši kako je sretan što su njihove obitelji u prijateljskim odnosima.

- Presretan sam što su naše obitelji u prijateljskim odnosima. On je ljubazna osoba posvećena obitelji - dodao je Brazilac.

Modrić se zahvalio Butragueñu i Marcelu na dolasku u Zagreb istaknuvši kako je Brazilac najpozitivnija osoba u svlačionici "Kraljevskog kluba".

- Drago mi je što je dolaskom u Zagreb pokazao koliko me cijeni. Marcelo je moj veliki prijatelj, jedna od najpozitivnijih osoba u našoj svlačionici. Uvijek je zabavan i kada je raspoloženje sumorno on nas podiže svojim zaraznim smiješkom i zafrkancijom - naglasio je Modrić.