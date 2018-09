Luka, proširuj vitrine! Favorit je i za osvajanje Zlatne lopte...

U tri mjeseca Luka Modrić pokupio je sve nagrade koje je mogao pokupiti. Nakon Monte Carla kapetan Vatrenih je morao kupiti nove vitrine jer više nema kamo s trofejima. A čeka ga. čini se, još jedan - Zlatna lopta!

Najbolji igrač ruskog Mundijala, najbolji europski nogometaš po izboru Uefe, navijača, struke i suigrača te najbolji svjetski nogometaš po izboru Fife, navijača, struke i suigrača također.

It's not been a bad year for Luka Modrić...



2017/18 Best UCL Player award 🥇

TheBest Men's Player of the Year 🥇

World Cup Golden Ball award 🥇

World Cup Dream Team 🥇

UCL Team of the Year 🥇

FIFPro World XI 🥇



2018 Ballon d'Or? 👀 pic.twitter.com/i3Z37LRLwU