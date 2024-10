Luka Sučić: Navijam za Dinamo protiv mojeg bivšeg kluba! Petar: Uzeo bih Lukinu ljevicu

Pripreme hrvatske nogometne reprezentacije za utakmice Lige nacija protiv Škotske (subota) i Poljske (utorak) u punom su jeku, a ovaj bi reprezentativni ciklus dobro mogao doći mladim veznjacima i rođacima Luki i Petru Sučiću.

Sučići su na ovo okupljanje došli s više samopouzdanja nego ikad. Petar je zabio majstorski gol u drugom kolu Lige prvaka protiv Monaca, kada je "zavaljao" braniča i onda potkopanom loptom savladao golmana, dok je Luka protiv Atletico Madrida očistio paučinu u mreži Jana Oblaka, jednog od najboljih golmana svijeta.

- Slegli su se dojmovi, moj fokus sada je na reprezentaciji. Oblak mi je čestitao, bio je to fenomenalni gol, šteta što nismo pobijedili tu utakmicu, ali sretan sam što igram prvenstvo u Španjolskoj. Tamo je puno drugačiji nogomet nego u Austriji, gdje ima puno više trke i nabijanja lopte. Španjolska mi puno bolje odgovara, to se i vidi - rekao je Luka, pa usporedio čiji je gol bio ljepši, njegov ili bratićev.

- Oba su bila lijepa, vi ocijenite čiji je bolji. Čestitao sam mu na golu, gledao sam utakmicu, bio sretan što Dinamo vodi 2-0, ali mogu biti ponosni na bod. Odigrali su fantastičnu utakmicu protiv Monaca koji je trenutačno prvi u Francuskoj - komentirao je, dok je Petar imao drugačije mišljenje...

- Naravno da ću reći da je moj bolji. Što Luka rekao? Da su oba sjajna... Normalno da jesu! To je sad iza nas, sretni smo zbog naših golova - kazao je dinamovac koji je zatim opisao kakav mu je rođak...

- Luka voli puno spavati i stalno je na mobitelu - rekao je Petar sa smiješkom.

Starijeg Sučića navijači Sociedada proglasili su najboljim igračem u mjesecu rujnu, a sjajnim utakmicama protiv madridskih velikana Atletica i Reala pokazao se tamošnjoj sceni.

- Tek mi je početak, tamo sam dva mjeseca. Puno mi znači taj izbor, samo da nastavim tako. Svi su me fenomenalno primili, dobro sam se uklopio u klubu. Zadovoljan sam mojim početkom, ali nema stajanja, moram dalje raditi.

Luka je ljetos prešao iz RB Salzburga gdje je proveo četiri godine u Sociedad za deset milijuna eura, a njegov bivši klub ugostit će Dinamo u četvrtom kolu Lige prvaka.

- Naravno da ću navijati za mojeg bratića i Dinamo. Uvijek navijam za svaki hrvatski klub u Europi. Bodrit ću Dinamo protiv Salzburga i nadam se pobjedi! Petar je izvrstan dečko, radi i sluša... Što bih volio imati iz njegove igre? Htio bih njegovu trku, svaku utakmicu pretrči 12-13 kilometara... Uf - komentirao je Luka.

- A ja bih uzeo sigurno njegovu lijevu nogu, ima snajper u toj nozi - dodao je Petar.

Osvrnuli su se i na nadolazeću utakmicu protiv Škotske.

- Drago mi je da smo opet na okupu u reprezentaciji. Čekaju nas teške utakmice, pogotovo protiv Škotske, ali ćemo se pripremiti i to vrhunski odraditi. Škotska igra u čvrstom bloku, trebat će nam puno strpljenja. Brza dodavanja i igra bit će ključni za nas. Nadam se i prvijencu, tu sam već duže vrijeme, ako Bog da past će na Maksimiru. Budućnost reprezentacije nam je sjajna, nebitno o kojoj poziciji pričamo. Imamo puno kvalitete, tu su Baturina, Petar Sučić... Imamo i starije, tako da je tu dobar miks. Igra s trojicom u obrani? Meni to ništa ne mijenja, u srednjem redu sve ostaje isto. Meni je to u redu - rekao je Luka, a Petar je komentirao...

- Na treninzima se maksimalno pripremamo, radimo na taktici. Nadam se da će to biti dobro. Škotska ima čvrstu i agresivnu momčad, to neće biti lagana utakmica. Dat će svaki atom snage protiv nas, svijesni smo toga. Ali ne sumnjam u našu kvalitetu.

Petar je novopečeni hrvatski reprezentativac. Debitirao je u prethodnom ciklusu protiv Portugala i Poljske, protiv koje je igrao u prvoj postavi.

- Sigurno postoji razlika u odnosu na igru u Dinamu. A meni je to bilo i prvo okupljanje... Čak sam i startao utakmicu protiv Poljske. Moram priznati, bio sam nervozan prije utakmice. Razmišljao sam kako pomoći momčadi, što izbornik traži... Prevelika je čast igrati za Dinamo i za Hrvatsku, za koju je ipak malo drugačiji osjećaj. Najljepša je stvar na svijetu igrati za Hrvatsku - rekao je pa komentirao kako se nosi s velikim životnim promjenama. U godinu dana postao je jedan od najboljih igrača Dinama i debitirao za reprezentaciju.

- Pokušavam ostati miran, provodim vrijeme s obitelji. Sve se brzo događa, ali moram ostati na zemlji i još puno raditi. Ovo je tek početak, moram se poboljšavati u još puno toga. Želim ostati čvrsto na zemlji kako me ništa ne bi poljuljalo. Najdraže čestitke za gol došle su od najbližih. Od obitelji, djevojke... Jako mi puno znače njihove riječi. Drago mi je zbog svih koji su me pohvalili, lijepo je to vidjeti, ali ta je utakmica u prošlosti. Moram ostati pribran - zaključio je.