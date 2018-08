Luka za 24sata i Uefu: Nisam svjestan što sam sve postigao

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče.

Sve ide nekako prebrzo za mene zadnjih nekoliko mjeseci. Prvo Liga prvaka s Realom pa povijesni uspjeh s Hrvatskom... Onda još i ovo. Presretan sam i ponosan na sve što sam postigao, ovo mi je najbolja godina u karijeri. Pogotovo sam ponosan na uspjeh s Hrvatskom. O tome sam sanjao još kao dječak. Da budem iskren, još nisam svjestan svega što sam postigao, priča Luka Modrić u ekskluzivnom intervjuu za Uefu i 24sata.

Osvojio je Luka Modrić Uefinu nagradu za najboljeg igrača Europe protekle sezone čime je naslijedio lanjskog pobjednika Cristiana Ronalda u izboru u kojem je najbolje biralo 55 europskih novinara, po jedan iz svake Uefine zemlje članice, plus 80 trenera klubova koji su lani igrali Ligu prvaka i Europsku ligu.

Kao i na proteklih sedam izbora, 24sata bio je jedinio hrvatski medij koji je imao pravo glasa uz talijansku Gazzettu dello Sport, španjolsku Marcu i ostale ugledne europske sportske dnevnike.

UŽIVO IZ MONTE CARLA

'U Realu sam presretan i tu ostajem'

Naravno, naš glas otišao je Luki Modriću, koji je iza ostavio Mohameda Salaha (Liverpool) i bivšeg suigrača iz Real Madrida Cristiana Ronalda, koji se nije udostojio ni pojaviti na svečanosti, vjerojatno jer je znao da ovaj put neće osvojiti nagradu.

Pitali smo ga mora li sad preuzeti više odgovornosti u Realu kad nema Ronalda.

- Imao sam ogromnu odgovornost i kad je Cristiano bio s nama. Sad kad je otišao, imam osjećaj da se to što se tiče moje odgovornosti, nije previše promijenilo. Volim kad imam odgovornost, nikad nisam bježao od toga - rekao je Luka, koji je prošao trnovit put do zvijezda, od izbjeglice do najboljeg igrača svijeta.

- Teško mi je govoriti o sebi, radije prepustim drugima da to rade. Ako netko smatra da sam uzor zbog toga što sam učinio u karijeri, super, ponosan sam na to. Ali nećete to čuti od mene, neka drugi pričaju - rekao je Modrić.

Podsjetili smo ga da se bliži kraj prijelaznog roka, no Luka je tu bio jasan.

- U Realu sam i presretan sam. To je za mene najveći klub na svijetu i želim i dalje ostati u Realu. To je to, ništa se neće promijeniti - rekao je Luka.

Je li teže osvojiti četiri Lige prvaka u pet godina ili ući u finale Svjetskog prvenstva s Hrvatskom?

- Obje stvari su bile jako teške za ostvariti. Tri Lige prvaka zaredom s Realom čine se nerealno, ali uspjeli smo. Generacija 1998. godine stavila je Hrvatsku na nogometnu mapu. To su bili naši idoli i uvijek su nas pitali možemo li to ponoviti ili biti čak bolji. Ušli smo u finale i već je to ostvarenje sna. Mislim da je to s Hrvatskom možda malo teže bilo ostvariti nego ono s Realom - dodaje Modrić.

