'Luka želi biti zvijezda Intera i prije ili kasnije igrat će u Italiji'

Sve se nekako smirilo, Luka Modrić objavio je fotografiju u Realovom dresu iznad koje je pisalo: 'Natrag na posao'. Španjolci su objavili da će u Realu dobiti podebljani ugovor i da će po plaći biti u rangu s kapetanom Ramosom, a talijanske naslovnice objavile su kako je Inter odustao od posla te da Luka ostaje u Madridu.

No transfer sapunicu obnovio je poznati nogometni menadžer Marko Naletilić, koji je dao intervju za tiskano izdanje Tuttosporta, a koji su u nekoliko sati prenijeli gotovo svi relevantni sportski portali. I tako se opet zakotrljala priča o Luki u Interu.

- Iz kojeg god razloga to bilo, Luka želi biti zvijezda u Interu i Seriji A. Kao i puno Hrvata njegovih godina, odrastao je gledajući utakmice talijanskih klubova - rekao je Marko Naletilić, koji smatra da bi jedan od tih razloga mogao biti Cristiano Ronaldo.

- Činjenica da je Inter pokušao dovesti Luku Modrića i da je Luka razmišljao o transferu govori koliko je Cristiano Ronaldo već utjecao na talijanski nogomet. Vidjet ćemo. Mislim da će, prije ili kasnije, Luka igrati u Italiji - dodao je Naletilić.

San još traje

Sad je i Gazzetta dello Sport, ugledni talijanski sportski dnevnik, promijenila priču.

- Inter još nije izgubio nadu. Luka je htio doći i dok ne potpiše novi ugovor s Realom, san još traje. Real ga ne želi prodati, ali Luka želi otići - piše Gazzetta.

Trener Intera Luciano Spalletti već ima trojicu Hrvata u momčadi, Perišića, Brozovića i Vrsaljka, ali sumnja da će stići i četvrti.

- Mislim da ga Real neće pustiti, pa on je mozak madridske momčadi. No činjenica da je takav igrač, viceprvak svijeta s četiri Lige prvaka, htio doći u Inter, čini me sretnim. Ako dođe kod nas, bilo bi to nekakvo čudo, ali ne znam kako bi Real nadomjestio izostanak takvog igrača - rekao je Spalletti.