Lukaku o užasnoj večeri i nizu promašaja protiv Hrvatske: 'Na odmoru sam svaki dan plakao'

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Katru uzela brončanu medalju, a sve je moglo završiti još u skupini da je Romelu Lukaku (31) zabio jednu od mnogih prilika koju je imao u posljednjoj utakmici grupne faze.

Imao je četiri ogromne prilike, mogao je odvesti Belgiju u nokaut fazu, ali sve je promašio.

- Bili su to moji prvi treninzi nakon tri mjeseca pauze, a znao sam da ću biti u prvoj momčadi jer me izbornik treba. Igrali smo protiv Hrvatske, znate da sam promašio četiri zicera. Igram nogomet 23 godine, bio sam jako frustriran i razbio prozor u svlačionici. Nikad se nisam tako osjećao - rekao je Lukaku za Friends of Sports podcast.

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Belgije u 3. kolu Svjetskog prvenstva u Katru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bilo je to teško vrijeme za Lukakua koji se morao boriti s brojnim uvredama, a imao je i svoje misli o tome što je mogao donijeti svojoj zemlji.

- Nikada nisam razmišljao o depresiji, ali otišao sam na odmor i plakao svaki dan. Bio sam slomljen fizički i psihički. Moram zahvaliti Henryju koji me tri puta dnevno zvao i pitao kako sam. Od tog trenutka do finala nisam pogledao nijednu utakmicu sa Svjetskog prvenstva, cijele dane sam plakao - zaključio je.