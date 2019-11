Inter poput Juvea, a Lukaku je stigao legendarnog Ronalda...

Nogometaši milanskog Intera zasjeli su barem nakratko na vrh ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući dramatičnoj 2-1 (0-0) pobjedi na gostovanju kod Bologne u susretu 11. kola.

Bologna je povela pogotkom Soriana (59), na 1-1 poravnao je Lukaku (75), da bi Inter do tri boda stigao golom iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Orsolini je neoprezno zakačio nogu Lautara u svom kaznenom prostoru, a siguran izvođač udarca bijele točke bio je Lukaku.

Belgijski napadač time je izjednačkio rekord legendarnog Ronalda kao prvi igrač još od 1998. godine i Brazilca koji je zabio devet ili više golova u svojih prvih 11 utakmica u Serie A.

Hrvatski reprezentativni veznjak Marcelo Brozović igrao je čitav susret za Inter koji sada ima 28 bodova, dva više od drugog Juventusa kojega od 20.45 sati očekuje gradski derbi protiv Torina. Bologna je 12. sa 12 bodova.

Ranije u subotu je Roma na Olimpijskom stadionu u Rimu svladala Napoli sa 2-1 (1-0). Roma je povela 2-0 golovima Zaniola (19) i Veretouta (55-11m), a usto i Kolarov u 26. minuti nije iskoristio kazneni udarac. Napoli se uspio vratiti u utakmicu golom Milika (72), no do kraja dvoboja ipak nije uspio doći niti do boda.

Nikola Kalinić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Rome koja je sada treća na ljestvici sa 22 boda, jednim više i utakmicom više od četvrte Atalante. Napoli je ostao šesti sa 18 bodova, koliko imaju i peti Lazio te sedmi Cagliari.