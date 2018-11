Lukavi Nizozemci: Šalabahter donio Vatrenima nositeljstvo!

Nizozemska je nanijela još jednu šamarčinu u nizu njemačkoj reprezentaciji došavši do boda u posljednjim minutama, a taj bod im je donio prvo mjesto u skupini ispred Francuza i plasman na završni turnir Lige nacija.

No osim toga, gol Van Dijka je donio Hrvatskoj i status nositelja u kvalifikacijama za Euro, a gol vrijedan toga donio je stoper Liverpoola nakon jednog šalabahtera!

Nizozemska je žestoko pritisnula Njemačku, a do kraja je bilo preostalo još pet minuta. Treneru Ronaldu Koemanu pala je napamet ideja da Van Dijka pošalje na mjesto centarfora, a to mu nikako nije mogao javiti jer je vladala bučna atmosfera u Gelsenkirchenu.

Odlučio se Koeman na staro provjereno rješenje, šalabahter, i pogodio! Poslao je papirić preko suigrača do kapetana Nizozemske, a na papiriću je pisala postava Nizozemaca.

Excellent story behind Netherlands late leveller. Oranje assistant Dwight Lodeweges drew up a plan to get back into the game with Van Dijk up front. This note was passed to the captain and he scored the goal that made it 2-2. pic.twitter.com/hzYq6oJemG