Luki VAR poništio gol, Sevilla s tri komada pomela Real Madrid

Real Madrid je instantno uzvratio Barceloni u šestom kolu La Lige.

Barca pala kod Leganésa 2-1, Real kod, doduše kod težeg protivnika, Seville 3-0. Najbolji nogometaš svijeta, naš Luka Modrić, zabio je gol u 54. minuti kod 3-0 za Sevillu, međutim, VAR je to poništio.

Primio je Luka loptu na rubu šesnaesterca domaćina i fino prebacio Čeha Vaclika, no onda je sudac Hernandez uz pomoć tehnologije to poništio.

Modric's right foot is offside. VAR is beautifully just. pic.twitter.com/Gm0bWLRnZN