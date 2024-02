Lukić kuca na vrata, a ovo je idealna momčad 'vatrenih' iz dijaspore! Imaju 640 nastupa

Nogometaši iz dijaspore za hrvatsku su reprezentaciju kroz povijest sakupili čak 640 nastupa. I nije bilo puno utakmica u kojima nije zaigrao ni jedan.

Računali smo pritom i Matea Kovačića, koji se rodio u Linzu i do 12. godine igrao je u Austriji, a nismo Eduarda da Silvu, Sammira, Kujtima Shalu i Gregu Židana, kao ni Roberta Prosinečkog, koji se rodio u Njemačkoj, ali kao malo dijete došao je u Hrvatsku i ovdje proveo cijeli nogometni staž.

Pokretanje videa ... Nastup Mate Bulića u fan zoni 'vatrenih' | Video: Ante Buškulić/24sata

Rakitić ih ima 106, Šimunić 105, Kovačić 97, Robert Kovač 84, Niko 83, Petrić 44, Klasnić 41, Stanišić 16, Šerić 16, T. Marić i Iličević po devet, M. Marić osam, Pongračić i Sučić po pet, Didulica četiri, Tapalović i Čolak po tri, Marco Pašalić dva.

Lukić ima 13 utakmica za Austriju

Kroz mladu reprezentaciju na vrata kucaju Niko Sigur, Gabriel Vidović i Franjo Ivanović, a svi su stručnjaci složni da će ubrzo i Oliver Lukić (17). Koji je od Fife dobio dozvolu da austrijsku reprezentaciju zamijeni hrvatskom.

Lukić je odigrao 13 utakmica za Austriju, ali srce je oduvijek bilo za Hrvatsku.

Foto: EXPA/PIXSELL/Privatni album

- Boljelo me kad sam igrao protiv Hrvatske. Još smo na poluvremenu vodili 3-1, završilo je 3-3, ja sam dvaput asistirao i baš sam se glupo osjećao. A kasnije sam porazgovarao s hrvatskim igračima, skorašnjim suigračima - rekao je Lukić u intervjuu za 24sata i dodao:

- Mediji u Austriji su pisali svašta, neki me psuju, šalju mi svakakve poruke na Instagram, a prijatelj mi je rekao i za neke grupe i komentare na Facebooku, što i ne znam jer nemam profil. Pogađa li me to? Ma neeee!

Lukić navija za Dinamo

Nikad nije bio na utakmici "vatrenih", ali je na onima Dinama i Zrinjskog, za koje navija. Ubrzo će zaigrati u kockastom dresu, u subotu će se odazvati izborniku U-19 vrste Siniši Oreščaninu za prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije i Grčke. Oliver je učenik 3. razreda srednje škole za sportski menadžment u Salzburgu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Vezni je igrač, 'osmica', i nada se da bi mogao zaigrati s idolom Lukom Modrićem. Te po broju nastupa za "vatrene" približiti se Ivanu Rakitiću, koji je prolazio sličan, trnovit put kad se odlučio za Hrvatsku ispred rodne Švicarske. Pa potom doživio pregršt sjajnih trenutaka u kockastom dresu.

Idealna momčad Hrvata iz dijaspore: Didulica - Stanišić, R. Kovač, Šimunić, Šerić - Pašalić, N. Kovač, Kovačić, Rakitić - Petrić, Klasnić.