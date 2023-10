Lukina 1000. utakmica! Samo je 40 nogometaša stiglo taj jubilej

Plesao je s loptom na terenu dok je oko njega plesao dres veći za nekoliko brojeva. Krhke građe i najmanji na terenu, ali odskakao je od ostalih nevjerojatnim vještinama s kojima je milovao loptu po brdovitom travnjaku. Već tada se vidjelo da ima 'ono nešto'.

- Kažu da bi moglo biti nešto od njega - došaptavali su se na tribinama i komentirali 18-godišnjeg anonimca.

Bio je to 10. kolovoz 2003. godine. Dan kada je Luka Modrić odigrao prvu utakmicu seniorsku utakmicu u karijeru u porazu Zrinjskog od Širokog Brijega (3-0). U međuvremenu je postao najveći hrvatski nogometaš u povijesti koji nas je odveo do povijesnog srebra na SP-u u Rusiji i jedan od najvećih veznjaka u povijesti, a danas ulazi među besmrtne. Nakon 20 godina i dva mjeseca nogometnih uspona i padova, sreće, veselja, ali i teških i tužnih dana, Modrić večeras igra 1000. utakmicu u karijeri.

Foto: STOLE LASIC

Sudbina je htjela da to baš bude u najdražem, hrvatskom dresu, a Velšanima je pripala čast da se povijest piše na njihovom terenu u Cardiffu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

I dalje pleše s loptom kao što je to radio i prije 20 godina. I dalje ju miluje s osjećajem kakav ima malo tko. Pratimo ga i uživamo u njegovim partijama godinama, ali svaki put iznenadi nas nečim novim. To je odlika nogometnih virtuoza i genijalaca, beskonačnih, besmrtnih i vječnih. A to je Luka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL, 24sata

Večeras je po 170. put odjenuo kockasti dres, a u bogatoj karijeri je najviše utakmica odigrao u Real Madridu, čak čak 497. Tek 41 igrač je u karijeri skupio 1000 nastupa i to samo pokazuje kakva je veličina hrvatski kapetan. U tom društvu su legende poput Petera Shiltona, Lea Messija, Cristiana Ronalda, Rivalda, Xavija, Maldinija, Giggsa, Franka Lamparda, Raula, Andresa Inieste..., a s njima je i neuništivi Kazuyoshi Miura (56), bivši igrač Dinama.

On je jedan od osam aktivnih igrača kojima je to uspjelo. Paul Bastock ima ih 1286, Fabio 1270, Cristiano Ronaldo 1207, Yasuhito Endo 1152, Lionel Messi 1098, Kazuyoshi Miura 1043, Joao Moutinho 1031, Andres Iniesta 1030 i Luka Modrić 1000.

Jubilarnim 170. nastupom za reprezentaciju ušao je u društvo još samo trojice nogometaša, Gianluigija Buffona (176), Sergija Ramosa (180) i Ronalda, koji je stao na 202.

Osvojio je brojne trofeje u karijeri, ali svaki put nas oduševi s nekom novom magijom. Luka Modrić je dijamant koji sjaji i s 38 godina. Dok su legendarni igrači poput Stevena Gerrarda, Andresa Inieste i Xavija u njegovim godinama u egzotičnim zemljama ubirali posljednje plodove nogometnog rada, a to sada rade Karim Benzema i Cristiano Ronaldo, on i dalje dominira na velikoj sceni i jedan je od najboljih na svijetu.

Foto: CIRO DE LUCA

Tada je tek došao u Real za 35 milijuna eura okružen brojnim upitnicima. Njegov talent nije bio sporan, ali mnogi su, poput bivšeg kapetana Gutija, smatrali da nije kalibar za kraljevski klub. Na njihovu žalost, Luka je u međuvremenu postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu s krcatim trofejnim vitrinama. Njih je u Realu napunio 23, osvojio i Zlatnu loptu, pet Liga prvaka. Što u karijeri jedan nogometaš može više poželjeti?

E pa Luka bi poželio zlato s reprezentacijom. Na SP-u u Rusiji 2018. godine vodio nas je do srebra, baš kao u Ligi nacija. Rekao je da će o nastavku reprezentativne karijere odlučiti nakon Lige nacija. Nakon poraza u finalu nije htio otkriti odluku već je odlučio razbistriti glavu, odmoriti se pa onda priopćiti svima da ostaje tako što se pojavio na okupljanju u rujnu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S Realom je produžio, minimalno još jednu sezonu odigrat će na vrhunskoj razini. Možda će mu to biti i posljednja sezona, a najidealniji kraj jedne veličanstvene karijere bio bi u njegovom najdražem, kockastom dresu. Nadamo se da će nas na Euru 2024. godine u Njemačkoj povesti s kapetanskom trakom oko ruke, po posljednji put, u posljednjem plesu svoje karijere.

Možemo se samo zavaliti u naslonjač i uživati u gracioznosti pokreta našeg maestra, njegovim čarolijama i genijalnosti koju malo tko posjeduje. Uživajmo, jer nje uskoro više neće biti.