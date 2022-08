Lukinih deset godina magije: Ovako ih je Real obilježio...

Pored svih zvijezda u kraljevskoj svlačionici jedna je najsjajnija. Tijekom posljednjih 10 godina ustvari je malo igrača koji su bili bolji od Luke Modrića (36). Čak bismo se usudili reći i jedan, jedini - Cristiano Ronaldo.

U svlačionici koja vrvi izvanserijskim igračima svjetske klase mnogi dolaze, a tek rijetki ostaju toliko vremena. Svaka čast Toniju Kroosu ili Karimu Benzemi. Samo se hrvatski kapetan iz godine u godinu diže i kada zavlada opće mnijenje da je dosegao vrhunac, da dalje ne ide... On ponovno podigne letvicu i postavi nove granice. Što je vino starije, ono postiže nedostižnu vrijednost. Kao i Luka.

Na današnji dan prije deset godina započela je jedna veličanstvena era. Modrić je potpisao za Real Madrid u transferu vrijednom 35 milijuna eura.

- Sretan sam i ponosan jer samo došao u najveći klub na svijetu. Ovo je bilo izuzetno teško razdoblje za mene, mjesec dana nisam trenirao s momčadi. Jedva čekam prvi trening u Madridu. Dolazak u Madrid je najveći izazov u mojoj karijeri. Ovdje imam sve što trebam, najboljeg trenera, najbolje suigrače... Nadam se da ću se madridskoj publici predstaviti u najboljem svjetlu - pričao je prije deset godina 26-godišnji Luka.

Dugo je trebalo zahtjevnoj madridskoj publici da shvati kakav genijalac je došao. Doduše, nije Luka briljirao na početku, trebalo mu je neko vrijeme da se prilagodi, no navijače nije bilo briga za to. Već u prvoj sezoni navijači su ga proglasili najgorim transferom godine u Španjolskoj u velikoj anketi ugledne Marce! U prva četiri mjeseca u klubu nije se uspio nametnuti.

Jose Mourinho je smirivao sve, uvjeravao da se strpe i pričekaju, da nisu još ni svjesni kakva veličina je došla na Santiago Bernabeu. Jose to nažalost nije stigao vidjeti jer je otišao u međuvremenu. Ali bio je u pravu. Itekako. U godinama koje su dolazile, Luka je eksplodirao i postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu, a Real je dobio maestra, vođu i dirigenta.

U 439 utakmica zabio je 32 gola i 73 puta asistirao. A vitrine s trofejima odavno su prekrcane. Osvojio je pet Liga prvaka, od čega tri zaredom, tri La Lige, četiri europska i španjolska superkupa, jedan Kup i četiri Svjetska klupska prvenstva. I to nam daje ukupnu brojku od 21 trofeja što ga smješta u sam vrh kraljevskog kluba. No, već ove sezone imat će priliku postati najtrofejniji igrač Reala u povijesti. To je trenutno Marcelo s 25 trofeja.

Ugovor s klubom veže ga do sljedećeg ljeta, a Madriđani će opet biti jedni od glavnih favorita za Ligu prvaka i La Ligu. Tu je još i Svjetsko klupsko prvenstvo, španjolski superkup i Kup...

Rijetko koji igrač skupi deset godina staža u jednom klubu, a pogotovo tek u najvećem na svijetu, što je Real po mnogim parametrima. I naravno, nisu Madriđani zaboravili na svog maestra. Godišnjicu obilježili prigodnim videom u kojem su se prisjetili najboljih Lukinih trenutaka u posljednjih deset godina. Lopte s očima, asistencije, golovi, magija s vanjskom. Ima tu svega. Zavalite se i uživajte.

Video pogledajte OVDJE.

