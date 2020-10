Lutonov gazda Daliću: Umjesto Sluge mogao si pozvati i čistača

Koji je smisao da ga zovu u reprezentaciju i da odlazi ondje ako ga neće isprobati?! Ako neće stjecati iskustvo nego samo trenirati s trenerom golmana, to nema smisla i sigurno je i njemu frustrirajuće, kaže Jones

<p>Lutonov gazda Nathan Jones otvoreno je poludio na Zlatka Dalića. Nakon završetka listopadskog reprezentativnog ciklusa <strong>Simon Sluga</strong> (27) vratio se u svoj klub. Još jednom bez minute na golu.</p><p>U sva tri dvoboja "vatrenih", protiv Švicarske, Švedske i Francuske, branio je <strong>Dominik Livaković</strong>, pa je Sluga ostao jedan od rijetkih, uz Oršića i Čolaka, koji nije dobio šansu.</p><p>E pa njegov klub, koji se lani spasio od ispadanja iz druge engleske lige, a ove je sezone krenuo sa sedam bodova u četiri kola, sve teže gleda kako ostaje bez golmana, a nepotrebno. Barem oni to tako vide.</p><p>Sluga je dvaput branio za Hrvatsku, drugi put u studenom prošle godine. Otad dolazi na svako okupljanje i ne brani. Bili su u tom malom klubu i te kako ponosni da imaju hrvatskog reprezentativca, ali sad taj ponos prelazi u ljutnju.</p><p>- Ne mogu komentirati Hrvatsku i što oni rade, ali isto su tako mogli pozvati i čistača! Kad već ionako neće igrati. Samo ode tamo, trenira i nema ga u klubu - rekao je Jones.</p><p>Nastavio je paljbu po Daliću:</p><p>- Koji je smisao da ga zovu u reprezentaciju i da odlazi ondje ako ga neće isprobati?! Ako neće igrati i stjecati iskustvo nego samo trenirati s trenerom golmana, to nema smisla i sigurno je i njemu frustrirajuće jer se ne čini da će dobiti i minutu na terenu. A nama je frustrirajuće što ga bezveze izgubimo, vraća se tek u petak, a uopće nije igrao.</p><p>Onda je Jones ipak malo "stao na loptu". I sagledao priču i iz drugoga kuta:</p><p>- Dobra je stvar što u Hrvatskoj vjerojatno vidi obitelj, a mladom je čovjeku uvijek teško biti bez obitelji. Menatlno će mu to pomoći. Također, tamo je trenirao s Lukom Modrićem i to je dobra stvar.Sluga je u ljeto 2019. godine došao iz Rijeke, koja je za njega dobila 1,7 milijuna eura. U 38 utakmica primio je 56 golova i u osam susreta sačuvao mrežu netaknutom.</p>