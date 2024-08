Lyles osvojio broncu na 200m pa šokirao svijet: 'Imam covid!'

Bocvanski atletičar Letsile Tebogo novi je olimpijski pobjednik u utrci na 200 metara, dok je Amerikanac Grant Holloway slavio na 110 m s preponama. Tebogo je slavio s novim afričkim rekordom 19,46 ispred Amerikanca Kennetha Bednareka (19.62) i Noaha Lylesa (19,70).

Mladi Bocvanac je postao peti najbrži čovjek u ovoj disciplini, sa 27 stotinki sekunde sporijim rezultatom od svjetskog rekordera Jamajčanina Usaina Bolta (19,19). Za 21-godišnjeg Teboga to je najveći uspjeh u karijeri nakon što je na posljednjem SP-u u Budimpešti bio drugi na 100m i treći na 200m.

Athletics - Men's 200m Final | Foto: Fabrizio Bensch

- Ovo je važna pobjeda, važna medalja za afrički kontinent i ljudi počinju shvaćati tko smo - kazao je Tebogo koji je postao prvi Afrikanac koji je osvojio olimpijsko zlato na 200 metara, nakon srebra Namibijaca Frankieja Fredericksa 1992. i 1996. godine.

Bednarek je bio drugi i u Tokiju, baš kao što je Lyles ponovo treći. Nakon što je osvojio zlato na 100 metara, Amerikanac Noah Lyles se nadao kako bi mogao slaviti i na 200 m. Posebno nakon što je tri puta bio svjetski prvak (2019, 2022, 2023). Međutim, ponovo nije uspio. Kao i u Tokiju bio je treći s rezultatom 19,70.

No pravo je iznenađenje nastalo nekoliko minuta nakon utrke. Lylesa su s tartan staze odveli u invalidskim kolicima nakon što je njegova majka molila odgovorne da mu pomognu, bio je vidno iscrpljen, a potom je u intervjuu za NBC s maskom na licu priznao:

- Dva dana prije utrke dijagnosticirali su mi covid. Probudio sam se u utorak oko 5 ujutro i osjećao se stvarno grozno. Znao sam da nije to samo od utrke na 100 metara. Probudio sam liječnike, testirali su me i nažalost pokazalo je da sam pozitivan na covid. Prva mi je pomisao bila da ne paničarim, pomislio sam da sam bio i u gorim situacijama. Trčao sam u gorim situacijama. Išao smo dan po dan, pokušao unositi tekućine koliko god treba, otišao u karantenu i to je uzelo maha. Ali nikad nisam bio ponosniji na sebe što sam mogao izaći ovdje i osvojiti broncu. Na zadnjim Igrama bio sam razočaran, ali ovaj put ne mogu biti ponosniji.

Athletics - Men's 200m Final | Foto: Phil Noble

- Pokušao sam biti u izolaciji koliko god je bilo moguće, maknuti se od svih i dati sve od sebe. Da nisam uspio, netko bi drugi uzeo moje mjesto i to bi bio znak da nisam zaslužio biti u finalu - dodao je.

Za razliku od Igara u Pekingu i Tokiju, Igre u Parizu nisu obvezale sportaše na testiarnje na covid, a ne postoji ni službeni protokol u slučaju pozitivnih sportaša. Ranije takvi sportaši ne bi mogli nastupiti. Lyles ne zna hoće li moći nastupiti na štafetnoj sprinterskoj utrci, ali je bliži odluci da ga netko zamijeni.

Athletics - Men's 200m Final | Foto: Sarah Meyssonnier

Holloway pobijedio na 110 metara prepone

U utrci na 110m s preponama pobijedio je Amerikanac Grant Holloway s rezultatom 12.99.

Holloway je tri puta bio svjetski prvak (2019, 2022, 2023), međutim u Tokiju je osvojio srebro ispustivši pobjedu za pet stotinki sekunde.

No u Parizu je "dojurio" do medalje koja mu ne dostaje. Drugi je bio njegov sunarodnjak Daniel Roberts (13.09), a broncu je s osvojio Jamajčanin Rasheed Broadbell (13.09).

U bacanju koplja s novim olimpijskim rekordom pobijedio je Pakistanac Arshad Nadeem bacivši koplje 92.97m. Dosadašnji rekord držao je Norvežanin Andreas Thorkildsen koji je 2008. u Pekingu zabilježio rezultat 90.57.

Srebro je osvojio branitelj iz Tokija Indijac Neeraj Chopra sa 89.45, dok je bronca pripala Andersonu Petersu s Grenade (88.54).

U ženskom dalju zlato je osvojila Amerikanka Tara Davis-Woodhall skočivši 7.10 metara. Druga je bila Nijemca Malaika Mihambo sa 6.98, dok je broncu osvojila Amerikanka Jasmine Moore sa 6.96m.