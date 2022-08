Ma Dinamo je ipak razina više, Baturina izdominirao Splićane za svoj prvi 'standing ovation'!

Dinamo je još jednom nadigrao, pa i slavio (4-1) protiv Hajduka. OK, Splićani su u Superkupu izdržali do penala, ali Zagrepčani su još jednom pokazali kako su igrački razina više. I od Hajduka i od drugih hrvatskih klubova. I ovaj, drugi ovosezonski derbi, ponudio je spektakl, dobar i otvoren nogomet, dominaciju Dinama, ali i nekoliko (Biuk, Livaja) ozbiljnih prigoda gostiju. No, u splitskim je redovima uz nezaobilaznog Livaju opet najbolji bio Lovre Kalinić.