Dinamo je poražen (2-1) kod Rapida u Beču, ali Zagrepčani i dalje dobro stoje u borbi za plasman u europsko proljeće. West Ham je već skupio maksimalnih devet bodova, dok su Dinamo, Rapid i Genk u dosadašnjem dijelu Europske lige dohvatili po tri boda. Ali, Dinamo ima "pole position", u sljedeća dva kola u Maksimir stižu i Rapid i Genk. I tu već sve može biti riješeno.

No, ostaje dojam kako Dinamo ove sezone na europskoj sceni nije razigran niti moćan kao prijašnjih godina. Hrvatski prvak na otvaranju grupne faze Europske lige nije bio konkurentan protiv West Hama (poraz 2-0), a željenu predstavu "modri" nisu pružili niti u Beču. Nogometaši Damira Krznara kvalitetnu su dionicu odradili tek u Belgiji gdje su svladali (3-0) Genk.

A kakvo je stanje s igračima? Najuvjerljiviji dinamovac u dosadašnjoj fazi Europske lige jest - Mislav Oršić. Hrvatski reprezentativac u prošlosti je rušio Atalantu i Tottenham, a u uvodnom dijelu ove sezone nije bio na svojoj razini. Jasno, nastup na Europskom prvenstvu i manjak ljetnog odmora ostavili su traga, ali i takav Oršić danas je najvažnija i najsigurnija karika Dinama.

Mislav Oršić igra sve što treba, u vizijama Damira Krznara djeluje kao krilo, bek, polušpica ili klasični napadač, te se odlično snalazi na bilo kojoj poziciji. Bavi se i fazom obrane, a prema naprijed je uvijek najveća opasnost za suparnička vrata. Da, Oršić je i u Beču bio ponajbolja karika Dinama, zabio i jedini gol za Dinamo. No, to ne čudi, Oršić je klasa.

Sličan scenarij vidjeli smo i u Genku gdje je "modri 99" asistirao za prvi gol Ivanušeca, pa iznudio penal iz kojeg je Petković pogodio za 3-0, kao i crveni karton za suparničkog igrača. A opet, ostaje dojam kako Oršić i dalje nije na "sto posto", kako on može još više. I to je njegova "krivica", Oršić je svojim igrama jako razmazio navijače Dinama proteklih sezona, pa se od njega i očekuje da bude lider ovog Dinama.

No, i njemu se moraju priključiti suigrači, prije svega pojedinci poput Livakovića, Ristovskog, Lauritsena, Ivanušeca ili Petkovića, igrači koji su na reprezentativnim popisima svojih zemalja. I koji su svjesni kako moraju bolje. Uostalom, to je na press-konferenciji poslije utakmice u Beču navijačima najavio Ristovski kazavši "obećajem, da ćemo dalje svaku utakmicu ići maksimalno, naši navijači to i zaslužuju".