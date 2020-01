Ma kakav belot, sad dinamovci kartaju Uno! I to sve generacije

Na pripremama Dinama i dalje vlada velika gužva. Nenad Bjelica u Rovinj je poveo 35 igrača, igrači često treniraju i u dvije odvojene skupine, ovisno o tome koliku je tko imao minutažu (i koji dan) na pripremnim utakmicama. Radi se maksimalno, van stroja su za sada tek Ademi, Atiemwen i Kulenović, iako bi se mladi napadač već sljedećih dana mogao uključiti u puni trenažni proces.

Zanimljivo je gledati i dinamovce po hotelu, mlađa se garda i dalje drži zajedno, iako među cijelom momčadi vlada prilično dobra i opuštena atmosfera. Tijekom vikenda rovinjski hotel Lone napustio je i Zoran Mamić, a nekako se (barem na jedan dan) i primirila priča oko Danija Olma. Evo, tijekom ponedjeljka, nismo čuli niti jednu novu informaciju oko njegovog odlaska iz Dinama, niti jedan trač, niti jednu špekulaciju...

Dominik Livaković jedini je na ovim pripremama sam u sobi, dok su 17 dvokrevetnih soba zauzeli Gojak - Olmo, Moro - Perić, Ademi - Zagorac, Oršić - Petković, Leovac - Dilaver, Stojanović - Theophile, Ivanušec - Marin, Kulenović - Ćuže, Majer - Andrić, Franjić - Đira, Moubandje - Atiemwen, Baturina - Šutalo, Moharrami - Kadzior, Gavranović - Hajrović, Josipović - Gvardiol, Krkalić - Kim, te Mišković i Krizmanić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ima tu već nekih 'uigranih' tandema, dok su neki momci po prvi put cimeri. Među one starije, koji su već zajedničkim snagama prošli brojne pripreme ili putovanja, spadaju Ademi i Zagorac, Leovac i Dilaver, Oršić i Petković, Gojak i Olmo, ili kombinacija Gavranović i Hajrović. No, uvijek se ponudi i nešto novo, neki zanimljiv duo cimera. Na ljetnim pripremama u Moravskim toplicama to su bili Đurasek i Pinto od kojih nijedan više nije u Dinamu, a koja vam je sada kombinacija najzanimljivija, odlučite sami.

Nogometaši Dinama najviše vremena provode po sobama, tu im dobro dođe odmor između dva treninga. U slučaju da 'modri' u danu imaju samo jedan trening, onda se tijekom dana velik broj igrača može pronaći u teretani ili wellnesu, to su dvije najdraže okupacije većine igrača. U slobodno vrijeme se karta, igra PlayStation, prati rukomet, ali i gledaju razni filmovi. Ništa neuobičajeno...

- Obožavam gledati filmove, valjda sam pogledao sve što se nudi. Evo, baš smo pričali, mislim da ćemo Moro i ja u sobi sljedećih dana pogledati 'The Irishmana', baš me zanima taj film - kratko je rekao Perić.

A karte? E, nema više belota, sad je “in” Uno! I to za sve generacije, kartaju ga Leovac, Olmo, Gojak, Andrić, Josipović...

