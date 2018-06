Ma, kakva odijela? Nigerijci su u Rusiju stigli u - 'šlafrocima'

Nigerijska nogometna reprezentacija ponovno je oduševila nogometni svijet, doduše ne na terenu već izvan njega. Naime, dok većina reprezentacija na Svjetsko prvenstvo u Rusiju putuje u skupim odijelima, Nigerijci su odlučili obući njihovu tradicionalnu odjeću.

Prije par tjedana su Nigerijci prvi put u nizu zauzeli svu medijsku pažnju puštanjem novih dresova za SP u prodaju. Ti dresovi bili su iznimno traženi i srušili su brojne rekorde prodaje dresova.

The Super Eagles of Nigeria are on their way to Russia ✈ #SoarSuperEagles #Russia2018 #NGA pic.twitter.com/Zt5ZcmbUf1

A sada, par dana prije početka Svjetskog prvenstva Nigerijci su se opet pobrinuli da ukradu "show". Od glave do pete su nigerijski igrači i stručni stožer bili obučeni u njihovu tradicionalnu odjeću (Buba and Sokoto's) što je, naravno, plijenilo pažnju svih svjetskih medija.

Fotografije prije ukrcavanja u avion za Rusiju objavio je i kapetan njihove reprezentacije John Obi Mikel uz opis: "Rusija, dolazimo!"

Njihov stajling pripao se većini nogometne javnosti te su tako Nigerijci i prije početka Svjetskog prvenstva prikupili velik broj navijača diljem svijeta.

See how the @NGSuperEagles dressed to Russia!!! True Naija blood @MisturBets #WorldCupRussia2018

