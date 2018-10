'Ma lako je pričati, moji dečki na terenu pokazuju što mogu'

Nogometaši Dinama igraju kao u transu!

Nakon velike pobjede protiv Fenerbahčea, Bjeličini momci fantastičnom igrom su razbili Anderlecht. Na kraju je završilo 2-0, ali da nisu promašili sve te silne prilike moglo je biti i puno više.

Dugo Dinamo nije ovako dobro izgledao, a ovo im je prvi put da su povezali dvije pobjede nakon dva kola u europskim natjecanjima.

- Mogu biti zadovoljan, i rezultatom i igrom. Mislim da smo u svim segmentima nadigrali protivnike. Mi smo njihov rizik iskoristili. Oni su u veznoj liniji imali dva igrača i znali smo da ćemo to iskoristiti i da ćemo na sredini punio toga napraviti. Imali smo puno prilika za ranije riješiti utakmicu. Nisu nas ozbiljno ugrozili. Možemo biti zadovoljni što smo prezentirali - rekao je trener Dinama Nenad Bjelica koji je u momčad ugradio pravi pobjednički mentalitet.

- Da biste bili konkurentni u Europi, morate biti defenzivno stabilni. Nismo im dali da se razmašu, da nas ugroze. Ovo je pobjeda cijele momčadi, svi su dali sve od sebe - dodao je Bjelica.

Emir Dilaver dobio je nezgodan udarac u rebra od suigrača Livakovića nakon jednog ubačaja Belgijaca.

- Dobio je udarac u rebro, još ne znamo je l slomljeno ili natučeno. Vidjeli smo danas da imamo puno dobrih igrača, i oni koji ih budu zamijenili ce to odlično napraviti.

Bjelica je naglasio kako ništa nije gotovo, u Trnavu treba ići s motivom pobjede.

- Izgleda dobro. Ovih šest bodova nam ništa ne garantira. Treba u Trnavi pobijediti. Lako je pričati, na terenu treba pokazati, a mi smo pokazali da možemo doći do proljeća u Europi - zaključio je sjajni trener Dinama.

Ademi: Izgledamo kao prava momčad

- Bio je ovo pravi fajt i pobijedili smo zasluženo. Osjetio sam da smo jako dobri - počeo je kapetan Arijan Ademi nakon velike pobjede.

Dinamo ima priliku osigurati europsko proljeće nakon čak 49 godina, ali Ademi stavlja loptu na zemlju.

- Pa ne bi ništa komentirao, idemo utakmicu po utakmicu. Moramo igrati kako smo dosad igrali i neće biti straha. Izgledamo kao prava momčad, pokazujemo pravi gard, to je ono što krasi pravu ekipu. imali smo puno zicera, i dosta nismo iskoristili.

U sljedećem kolu Dinamo će gostovati u Trnavi i to pred praznim tribinama.

- Sad nas očekuje najteži posao. Trnava je jako teška ekipa. Očekuje nas tvrda i čvrsta ekipa i moramo se pripremiti na to - zaključio je kapetan i motor "modrih".

- Vrijedna pobjeda za nas. Imamo šest bodova u dvije utakmice, dobro je krenulo. Prvi smo i to nam je bio cilj. Sretan sam što sam dao tri gola u dva susreta, a to sam dao zahvaljujući cijeloj ekipi. Hvala im. Nije to samo moj uspjeh nego igramo svi jedan za drugog i to se vidi - rekao je Izet Hajrović, strijelac prvog gola iz penala.

- Ma presretni smo. Slušali smo trenera i ispunili njegove zamisli. Zato smo ostvarili vrijednu pobjedu. Cijela je ekipa pokazala da je prava, nismo dopustili Anderlechtu da se razigra. Zadovoljni smo s 2:0 i tri boda, ne trebamo se ničega bojati, trebamo ovako nastaviti - poručio je Amer Gojak, koji je u 68. minuti zapečatio sudbinu Belgijaca.

- Bilo je stvarno dobro od prve minute. Dobro smo se pripremili na njih. dobro je završilo i sade smo u dobroj poziciji za dalje. Stvarno svakog protivnika analiziramo. Spremni smo na svakog. Samo moramo pokazati ono što nam trener kaže - rekao je Mislav Oršić