Rapid je nakon prva dva kola Europske lige bio bez bodova, ali i bez gola. No, Dinamo je Austrijancima stigao kao naručen. I to u trenutku kada Bečani nisu briljirali. Pobjeda koja ih je ostavila u igri za europsko proljeće, ali i velika injekcija samopouzdanja.

Rapid je u 3. kolu Europske lige pobijedio Dinamo 2-1 u čvrstoj utakmici koju su obilježile visoke tenzije, nervoza i naguravanje u samoj završnici.

Dinamovci su se prepirali međusobno, obrana je plivala, a vezni red nije mogao spojiti pet dodavanja. To su iskoristili Austrijanci koji su jednostavno i lagano zabili dva gola.

Prvi je zabio Grüll u 9. minuti nakon što je ostao potpuno sam između četvorice igrača Dinama. Dok su se oni međusobno optuživali tko je koga trebao čuvati, Austrijanac je zabio za 1-0. Oršić je vratio 'modre' u igru, ali u 34. minuti Hofmann je glavom zabio nakon novog propusta u obrani. Nakon toga sve je išlo na mlin domaće momčadi.

- Zasluženo smo poveli, a dobili smo jeftin gol za 1-1. Na kraju smo zasluženo zabili i drugi gol te smo se nakon toga veoma dobro branili. Znali smo da moramo bolje i danas smo vidjeli i pokazali da znamo bolje. Nadam se da ćemo s takvim igrama nastaviti i u ligi - kazao je zadovoljni Marco Grüll, strijelac prvog gola.

Dinamo je ostavljao previše prostora u obrani, a domaćini su to vješto koristili munjevitom tranzicijom. Vrlo lako su mogli zabiti i više od dva gola.

- Sigurno da je lijepo kada vam protivnik dopusti toliko prostora, a mi smo to pokušali iskoristiti kroz tranziciju. Mogli smo zabiti još pokoji gol, ali nažalost nismo. Nisam iznenađen današnjim golom, sigurno da uvijek možemo dati više. Uspjelo mi je, nadam se da će tako biti i dalje - kazao je on.

Ova je utakmica za Rapid bila biti ili ne biti. Porazom bi se vjerojatno oprostili od europskog proljeća, a pobjedom vratili u igru. Na njihovu sreću, napravili su ovo drugo.

- Bila je ovo jako teška utakmica. Znali smo da s porazom vjerojatno ispadamo iz svih kombinacija za prolaz dalje. Bili smo agresivni, koristili prostor koji su nam ponudili i čestitam dečkima. Gol kod 1-1 je bio nepotreban, ali dobro smo reagirali i poveli. Imali smo prilika da prije odlučimo utakmicu, nažalost ih nismo iskoristili, ali još jednom čestitam dečkima - kazao je trener domaće momčadi Dietmar Kühbauer.

Veliku pobjedu je, pak, zasjenila ozljeda strijelca Hofmanna. Suigrač Aiwu udario ga je u glavu, a nastradao je nos. Liječnici nisu mogli zaustaviti krvarenje pa je nogometaš Rapida morao iz igre.

- Hofmann je slomio nos i to je veoma loše za momčad. No, danas smo dobro odigrali, a to je bilo bitno. Dinamo je dobra momčad i trebala su nam ta tri boda da ostanemo u igri jer se u Europi sve greške skupo plaćaju. Za Rapid nema nebitnih utakmica i u svakoj utakmici imamo pritisak za pobjedu. Morali smo pokazati više s obzirom na protivnika i više se ne okrećemo prema prošlosti, već prema budućnosti - kazao je trener Rapida iz Beča.

Podsjetimo, od ove sezone treće mjesto u skupini također donosi europsko proljeće, odnosno plasman u Konferencijsku ligu. Samo četvrtoplasirani ostaje bez svega. Obzirom na dosadašnji zaplet, u skupini H nas čekaju neizvjesna posljednja tri kola jer je baš sve otvoreno.