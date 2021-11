Hrvatska je na startu kvalifikacija za SP u Draženovu domu odigrala odličnu utakmicu protiv Slovenije, ali ipak izgubila u dramatičnoj završnici 76-74. Naši mladići igrali su hrabro i srčano protiv europskih prvaka i momčadi koja je osvojila četvrto mjesto u Tokiju. No, presudila je jedna lopta.

- Odigrali smo dobru utakmicu, zadovoljan sam kako su dečki reagirali i energiju koju smo imali većim dijelom utakmice. Na kraju je presudila individualna kvaliteta, nekoliko njihovih pojedinaca, Blažić, Prepeličeva trica uz dodatno slobodno, kasnije i Čebašek. U ključnim trenucima oni su pogađali, a mi u tri napada zaredom šutnuli trice, jedna je bila samo otvorena. Slovenci su bili u bonusu, mogli smo donositi i pametnije odluke - rekao je izbornik Veljko Mršić za SportKlub.

- Očekivao sam da možemo pobijediti, dobar dio utakmice smo vodili. Kada uzmemo sve statističke detalje, vidi se način na koji smo igrali. Na kraju, koštalo nas je to donošenje odluka u ključnim trenucima pri neriješenom rezultatu, tri puta smo šutali tricu. Tu smo trebali donositi bolje odluke, otići na prodor, bili su u bonusu. Šutnuli smo trice i promašili. Nismo bili dobri na napadačkom skoku. Pogodili su dva bitna šuta uz faul koš. U jednoj ovakvoj utakmici to puno znači i taj odnos slobodnih bacanja. Oni su šutnuli 24 slobodna bacanja više od nas u utakmici na jedan posjed. Moramo donositi bolje odluke, imali smo na kraju utakmice dva igrača od 20 godina. Odigrali su jako dobro, Bundović je odradio dobru utakmicu. Ono što je najvažnije ova momčad će rasti. U prijateljskoj utakmici od Slovenije smo izgubili 20 razlike, a imali smo puno iskusniju momčad. Ova ekipa će biti sve bolja. Svaki igrač će za godinu i pol dana biti puno bolji igrač i imat ćemo puno koristi od njih u budućnosti - rekao je izbornik.

Naši mladići pokazali su veliki potencijal, odlično se nosili s iskusnijim protivnikom, no jedna lopta je sve odlučila.

- Slovenija je četvrta reprezentacija svijeta, aktualni prvak Europe, četvrti s Olimpijskih igara. Imali smo dvojicu igrača mlađih od 20 godina, debitanta Bundovića koji je zabio 16 koševa i bio naš najbolji strijelac... Slovenci su pogodili u ključnim trenucima, a tu su i slobodna bacanja, naša 23, Slovenije 43. To u utakmici na jednu loptu puno znači - dodao je.

Europski prvak bio je velik favorit, ali Hrvatska je na krilima publike i raspoloženih Filipa Bundovića, Roka Prkačina i Roka Badžima držala meč u neizvjesnosti do samog kraja.

- Svi su mislili da su Slovenci veliki favoriti. Ovo je dugo natjecanje, mi možemo bolje. 12 utakmica ima za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Kako bude odmicalo natjecanje, bit ćemo bolji. Prvi put igramo zajedno, odradili smo četiri treninga. Dosta stvari je dobro sjelo, ali nije bilo dovoljno za ovakvu Sloveniju - kaže Mršić.

Pomlađena reprezentacija bez NBA zvijezda i igrača iz Eurolige djelovala je dosta poletno.

- Svi naši najbolji igrači su NBA i Euroliga. Mogli smo ići na iskusniju varijantu da smo uspjeli nagovoriti nekoga ili pozvati. No, Prkačin je odigrao baš dobro, energijom i skakački. Igrao je s dosta energije. Ovo mu je uvjerljivo najbolja utakmica. Ono što je najvažnije je ideja. Smatram da su već blizu nivoa starijih igrača koji su prešli 30 godina. Ovi će dečki biti sve bolji. Ovi momci će za godinu i pol dana će narasti, momčad će biti na okupu duže vremena. Sigurno da ćemo biti još bolji. Napravili smo dobru analizu. S tim igračima koji su prešli 30 godina nismo se plasirali na SP. Kad smo predstavili tu ideju, to je bilo jedino logično gledajući dugoročno. Nije ovo alibi, ja vjerujem da možemo se plasirati na SP. Ali da to ne ostvarimo, imat ćemo vrhunsku reprezentaciju, čak za EP dobit ćemo neke igrače. Uz ovaj atleticizam koji imaju Prkačin, Gnjidić, mislim da će to biti jako dobro. Mladi Ivišić izgleda sve bolje, nadam se da će i Tišma rasti. Ne treba se bojati za budućnost naše košarke. Bit će svjetlija nego što je danas.

Čak petorica debitanata zaigrala su za Hrvatsku, a među njima i Matej Rudan. Košarkaš Mege vukao nas je u prvoj četvrtini, zabio sedam koševa i pokazao iznimnu pokretljivost i atleticizam za jednog visokog igrača. No, poslije je i on stao.

- Rudan je jako talentiran. Atletski je jako dobar, još jedan igrač u toj generaciji 20-ak godina, jako dobro kažnjavao Murića. Poslije smo ga koristili na petici. Sigurno ima jako puno prostora za napredak. Jako dobro radi, napreduje. U njemu i Prkačinu dobivamo dva igrača na četvorci, mlad, ima NBA potencijal. Po snazi su obojica danas bili dobri.

Već za tri dana slijedi gostovanje kod Finske koja je na startu izgubila kod Švedske 72-62.

- Nije mi veliko iznenađenje, Švedska je dobila Tursku u kvalifikacijama za EuroBasket, domaći teren im puno znači. Sjećam se 1993. godine, izgubili smo tamo 20-ak razlike. Finska će biti drugačija na domaćem terenu, to je iskusna momčad, ali očekujem da budemo još bolji i pokušamo ostvariti prvu pobjedu - rekao je Mršić.

Slovenski izbornik Aleksander Sekulić bio je iznenađen izvedbom Hrvatske. Naši košarkaši prvi put su odigrali zajedno, ali ostavili su sjajan dojam.

- Bila je jako teška utakmica, prva u kvalifikacijama. Nismo se znali međusobno, nismo znali što očekivati. Promijenili su momčad i pokazali da imaju jako dobre igrače. Bila je baš utakmica na snagu, blokirali su nam reket i nisu nas puštali tamo. Imali smo jako puno slobodnih bacanja - kazao je on.