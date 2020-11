Ma nema brige za budućnost: Četvorka kuca na vrata A vrste

Zlatko Dalić u kadru A reprezentacije već ima dva igrača (Bradarić i Brekalo) koji su ovaj kvalifikacijski ciklus započeli s A vrstom, a brzo bi im se mogli priključiti još neki mladi talenti...

<p>Hrvatska U-21 reprezentacija na dramatičan je način (uz veliku pomoć Grčke i BiH) izborila nastup na Europskom prvenstvu koje će se sljedeće godine (u ožujku i svibnju/lipnju) održati u Sloveniji i Mađarskoj. Izabranici Igora Bišćana odradili su dobar posao u kvalifikacijama iako u niti jednom od četiri nastupa nisu pobijedili Češku i Škotsku. No, uz kvalitetan rezultat, još je važnije što u toj mladoj vrsti ima puno 'štofa' za seniore.</p><p>Ova generacija U-21 nogometaša već je 'vatrenima' dala dva reprezentativca, dva igrača koji su ovaj kvalificijski ciklus započeli s mladima, a sada s nestrpljenjem čekaju svoj prvi nastup na seniorskom Svjetskom prvenstvu. A to su Josip Brekalo i Domagoj Bradarić. Obojica bi i u nastavku kvalifikacija bili glavni aduti U-21 reprezentacije, ali Brekalo i Bradarić su napravili najveći iskorak u toj generaciji pa su već u ozbiljnim planovima Zlatka Dalića. I neka su...</p><p>No, hrvatski izbornik nekoliko je puta napomenuo kako će još neki igrači iz U-21 vrste ubrzo biti pozvani u A selekciju. I svaka mu čast na tome, mladi su budućnost hrvatskog nogometa, a Hrvatska svakako ima talentiranu mladost. Naravno, to ne znači da će se još netko (ili njih više) naći na izbornikovom popisu za Europsko prvenstvo, ali neki od njih zaslužuju biti i u konkurenciji za svoje prvo veliko seniorsko natjecanje. Idemo redom...</p><p>Jedan od onih koji je 'apsolutni zicer' za nastup u A reprezentaciji svakako je - Joško Gvardiol. Dugo u našem nogometu nije bilo toliko talentiranog braniča, uostalom mlada nada Dinama s 18 godina je već napravila nevjerojatan transfer u Leipzig. I Gvardiol je postao drugi najskuplji branič u povijesti hrvatskog nogometa. Sa samo 18 godina. Prilično brzo se ustalio u početnu momčad Dinama, nezaobilazan je i u U-21 vrsti, a Hrvatsku i dalje muče stoperi.</p><p>Odlične partije u U-21 reprezentaciji pruža i Nikola Moro koji je nedavno postao igrač moskovskog Dinama. Kapetan mladih igra na, u A vrsti toliko problematičnoj poziciji zadnjeg veznog, treba vjerovati da će i Moro vrlo brzo (možda već nakon Eura) dobiti poziv u seniorsku reprezentaciju. Hrvatska danas ima pregršt sjajnih veznjaka (Modrić, Kovačić, Brozović, Vlašić, Pašalić, Badelj, Rog, Bašić...), no Moro bi vrlo brzo mogao biti i 'jedan od njih'.</p><p>Također, Hrvatska danas nema previše igrača koji uspješno nastupaju u Ligama petice, a tamo danas nastupaju Borna Sosa (Stuttgart) i Boško Šutalo (Atalanta). Borna Sosa izborio se za mjesto u početnoj postavi Stuttgarta, igra u dobroj formi, bez obzira na isključenje na utakmici u Škotskoj. Boško Šutalo pak nastupa za Atalantu, još nema toliko potreban kontinuitet igara, ali može pokriti poziciju stopera i desnog beka koji je među 'vatrenima' već dulje vrijeme veliki problem.</p><p>Naravno, u mladoj vrsti ima još dosta igrača koji bi jednog dana trebali nositi dres hrvatske reprezentacije, tu su Lovro Majer, Luka Ivanušec, Mario Vušković, David Čolina, Kristijan Bistrović, ali gornja četvorka (Gvardiol, Moro, Šutalo i Sosa) danas je ipak - korak ispred. I budite sigurni, svi će kroz godinu-dvije (ne nužno prije Eura) biti novi članovi 'vatrenih'.</p>