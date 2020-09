Ma nije sve tako crno: Rijeka osvijetlila obraz HR-nogometa!

Lokomotiva je potpuno razočarala ove sezone na europskoj sceni, dok se Rijeka i dalje nada plasmanu u grupnu fazu Europske lige. A na putu prema cilju čeka ih još samo gostovanje kod Kopenhagena...

<p>Lokomotiva je u Švedskoj 'pala' (5-0) bez ispaljenog metka, Hajduk se u Istanbulu ravnopravno nosio, ali ispao (2-0) od Galatasarayja, a za svjetlo na kraju tunela pobrinuli su se nogometaši Rijeke koji su pogocima Escovala i Andrijaševića svladali (2-0) ukrajinski Kolos, tako osvjetlili obraz hrvatskom klupskom nogometu.</p><p>Rijeka je tijekom cijele utakmice bila bolja, agresivnija i požrtvovnija od Ukrajinaca, a u drugom dijelu nad Rujevicom se nadvio i veliki pljusak. No, vremenske nedaće nisu previše smetale riječkim nogometašima koji su zasluženo stigli do prve europske pobjede ove sezone. I sada ih na putu do grupne faze Europske lige čeka još - Kopenhagen.</p><p>Simon Rožman ovoga se puta odlučio za igru bez klasičnog napadača, najistureniji igrač Rijeke bio je Franko Andrijašević koji je puno bolji kada nadire iz drugog plana. Domaći trener je sredinom nastavka u igru ubacio Sandra Kulenovića, mladi debitant svojoj je momčadi donio puno više dubine, Rijeka je tako postala još opasnija. I na koncu stigla do pobjede.</p><p>Hrvatski nogomet ove je sezone imao čak pet klubova u Europi, sasvim je jasno, sličan scenarij neće se tako brzo ponoviti. Jednostavno, hrvatski klubovi svojim su rezultatima 'uništili' nacionalni koeficijent, u osam dosadašnjih nastupa (Dinamo, Lokomotiva, Hajduk po dva, Osijek i Rijeka po jedan), naši su klubovi u regularnih 90 minuta upisali tek jednu jedinu pobjedu (Hajduk je slavio kod Renove).</p><p>Naši su klubovi tu još dohvatili dva remija (Dinamo u Cluju pa prošao na penale, Rijeka protiv Kolosa pa prošla u produžecima), te čak pet poraza. Hrvatska nogometna priča ostala je na samo dva predstavnika, plasmanu u Europsku ligu nadaju se Dinamo i Rijeka. Zagrepčani tu imaju puno lakši zadatak, kod kuće moraju biti bolji od estonske Flore, Riječane tu pak čekaju puno teži izazovi, gostovanje u Danskoj. Ali, nada umire posljednja...</p><h2>Rezultati HR-klubova u Europi</h2><p><strong>Dinamo</strong><br/> vs Cluj 2-2 (6-5, penali)<br/> vs Frencvaros 1-2</p><p><strong>Lokomotiva</strong><br/> vs Rapid Beč 0-1<br/> vs Malmö¸0-5</p><p><strong>Osijek</strong><br/> vs Basel 1-2</p><p><strong>Hajduk</strong><br/> vs Renova 1-0<br/> vs Galatasaray 0-2</p><p><strong>Rijeka</strong><br/> vs Kolos Kovalivka 0-0 (2-0, produžeci)</p>