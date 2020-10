'Ma nikada nisam doživio nešto slično, razbili smo Milan i ispali'

Penal u 120. minuti? Bila je to neka duga lopta, trčao sam unatrag i lopta je čudno pala pored mene, pa sam refleksno igrao rukom. Nisam to htio, čudno sam okretao tijelo, ali bilo je to za penal...

<p>Nikada, ali baš nikada, nisam ni vidio ovakvu utakmicu, kamoli ju doživio. Igrali smo protiv momčadi vrijedne 500 milijuna eura, bili puno bolji, pa oni nam nisu niti šansu napravili. A onda smo sve prosuli u zadnjim trenucima i ispali na penale, kaže nam Toni Borevković (23).</p><p>Hrvatski stoper bio je jedan od tragičara u nevjerojatnom porazu Rio Avea od Milana u playoff fazi Europske lige. Talijani su na koncu slavili 11-10 poslije 12. serije penala. Rio Ave (za koji još igraju Hrvat Nikola Jambor i bivši igrač Dinama Ivo Pinto) je vodio 2-1 do 120. minute, a onda je baš Toni Borevković nesretno skrivio penal iz kojeg je Calhanoglu poentirao za 2-2. Portugalci su i prilikom raspucavanja triput mogli zabiti za pobjedu, ali sreća je ovoga puta pomazila veliki Milan.</p><p>- Tako je valjda trebalo biti, kao da je netko 'gore' zapisao da Milan mora proći. Kažem, nevjerojatna utakmica, bili smo bolji, imali toliko prigoda za plasman u grupnu fazu Europske lige, ali sreća nas je ovoga puta napustila. Nikada nisam doživio da cijela momčad otpuca penale, pa svi ponovo krenu šutirati ispočetka - priča Toni Borevković, pa dodaje:</p><p>- Ali, to su penali, to je lutrija. Tri puta smo mogli doći do pobjede na penale, pa tri puta promašili za pobjedu, nemoguće. A kod našeg prvog penala za pobjedu lopta je pogodila vratnicu, išla po gol-liniji, a onda se od druge vratnice odbila van. Nevjerojatno.</p><p>Jeste li u kojem trenutku pomislili 'sada je gotovo', dobit ćemo Milan?</p><p>- Jesam, čak i to. Pogotovo kada je sve došlo do golmana i kada su oni morali pucati penale. Mi smo na penale prošli i Bešiktaš, tada je naš golman Kieszek bio junak utakmice. I kada je Donnarumma promašio svoj penal, taman sam pomislio kako će naš golman opet biti junak. Nažalost, promašio je i on. Nadao sam se da će bar netko zabiti, ali sve je bilo protiv nas.</p><p>Kako vam je bilo zaspati poslije takve utakmice?</p><p>- Ma nisam valjda odspavao niti sat vremena, baš smo pričali dan poslije utakmice, nitko od nas nije spavao. Cijelu noć razmišljate je li to moguće i dalje ne vjerujete na kakav ste način ispustili pobjedu protiv Milana. Ono, imaš tri penala za pobjedu i ne zabiješ, ma samo mi se to vrtjelo po glavi.</p><p>Dobro, a kakva je atmosfera bila na treningu jutro poslije utakmice?</p><p>- Pa čak malo bolja nego noć prije u svlačionici, haha. Znali smo mi što je Milan, ali i bili svjesni da oni nisu moćni kao nekada, da s njima sigurno možemo igrati. To smo i pokazali, bili puno bolji, baš zbog toga smo i svi još više razočarani. A imali smo ih na konopcima...</p><p>Vi ste u 120. minuti napravili penal i dobili crveni karton, što se tu dogodilo?</p><p>- Oni su krenuli na sve ili ništa, bila je to duga lopta, ja sam trčao unatrag i lopta je čudno pala pored mene, pa sam refleksno igrao rukom. Naravno da to nisam htio napraviti, čudno sam okretao tijelo i to se dogodilo. Ma nema dvojbe, bio je penal, šteta. </p><p>U kvalifikacijama za Europsku ligu ste nizali zanimljive rezultate, prvo se mučili kod Borca u Banja Luci pa ih pobijedili (2-0) s oba gola u sudačkoj nadoknadi. Onda ste u Istanbulu na penale prošli Bešiktaš, pa razbili Milan i - ispali?!</p><p>- Haha, a tako ispada. U Banja Luci smo igrali prvu utakmicu sezone, stigao nam je novi trener i novi igrači, nismo se još stigli pohvatati. Protiv Bešiktaša je to već bilo bolje, a protiv Milana smo dokazali da možemo sa svima. Jako smo dobra momčad, a sa svima igramo otvoreno, želimo se nadigravati.</p><p>Jeste li s kime poslije utakmice s Milanom mijanjali dres? Ili možda poslije utakmice u Turskoj popričali s Domagojem Vidom?</p><p>- Joj, ma s kime ću poslije takvog poraza mijenjati dres, nije mi bilo do ničega, samo sam želio što prije u svlačionicu. Nažalost, nisam se niti poslije utakmice s Bešiktašem vidio s Domagojem Vidom, on je odmah izabran za doping-kontrolu, a mi smo još slavili na terenu - završio je Toni Borevković, nekadašnji reprezentativac Hrvatske do 21 godine.</p>