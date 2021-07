Treći put u zadnja četiri izdanja Hrvatska će imati finalista Wimbledona! Ispravak, finaliste! Baš kao i 2017., kada su se, doduše, Marin Čilić i Mate Pavić raspodijelili u dvije konkurencije i obojica ostala bez najvećeg i najvažnijeg pehara u svijetu tenisa. Čilić je, onemogućen žuljevima, izgubio od Federera, a Pavić i Oliver Marach s 11-13 u petom setu od Kubota i Maracha.

Po drugu vimbldonsku titulu (osvojio juniorsku 2011. u paru s Georgeom Morganom) Pavić će četiri godine kasnije s Nikolom Mektićem, koji je baš prije četiri godine omirisao finale, izgubivši polufinale s Frankom Škugorom. Od koga? Pavića i Maracha s 15-17 u petom.

Splićanin i Zagrepčanin nastavili su mesti protivnike s travnate podloge u Velikoj Britaniji, a Rajeevu Ramu i Joeu Salisburyju već lagano nabijati komplekse. Ovo polufinale bio im je već četvrti susret ove sezone i četvrta pobjeda našeg tandema. Dobili su ih Mate i Nikola pretprošlog tjedna u finalu Eastbournea, povratničkom turniru nakon korone, malo ranije i u finalu Rima te proljetos u polufinalu Miamija. Set-razlika? S današnjih 7-6 (3), 6-3, 6-7 (2), 7-6 (5) - 9-1! Čisto kao suza! Za jubilarno deseto finale, ali najveće od svih.

Kada su već u četvrtfinalu gledali porazu u oči, okrenuvši 0-2 protiv Kubota i Mela, Pavić i Mektić svoje su navijače poštedjeli sličnih drama iako... Nije da ovo danas bilo glatko, nimalo. Čak ni kad su naši majstori vodili 2-0, no svaki su put odlično odigrali kad su se suočili s break-loptom (spasili svih sedam u prva tri seta). Međutim, nisu u tie-breaku trećeg seta, kada je meč počeo dobivati novu dozu dramatike, pogotovo na tribinama pod krovom jedinice kada je publika sve više počela gurati svog Britanca i Amerikanca Rama, sve do prvog breaka. No, ni publika ni Ram i Salisbury nisu dugo slavili, Mektić i Pavić odmah su uzvratili i u 11. gemu priuštili novu dramu spasivši dvije break-lopte. Pavić je na obje sve odradio servisima, a kada je spasio prvu, publici je na favoriziranje protivničkog para odgovorio proslavom poput Novaka Đokovića. Trebalo im je pokazati...

Pa je na red došao Mektić čiji je majstorski retern na 5-4 u tie-breaku donio dvije meč-lopte, a na drugu je Nikola zakucao neobranjivi volej. Nisu još osvojili ništa, ali obojica su se bacila na travu, i publika je čak to nagradila pljeskom.

Finale? Marcel Granollers i Horacio Zeballos koji su s 3-0 ispratili Bolellija i Gonzaleza. Španjolca i Argentinca pobijedili su u polufinalu Monte Carla, a izgubili u finalu Madrida.