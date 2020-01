Ma što je to odmor? Duvnjak zaigrao u prijateljskoj utakmici

U nedjelju se borio za europsko zlato, a već u četvrtak igrao prijateljsku utakmicu za Kiel! Priča je to Domagoja Duvnjaka koji se na Euru maksimalno iscrpio, odveo Hrvatsku do srebra i osvojio titulu MVP-a turnira. Da je rukomet nešto sređeniji sport i da čelnici brinu u zdravlju igrača, Duvnjak bi vjerojatno prve dane veljače provodio na odmoru na nekoj egzotičnoj lokaciji. A ovako - ćorak.

Dule je u ponedjeljak proslavio srebro na dočeku u Zagrebu, imao jedan dan da dođe k sebi, a u četvrtak se već morao nacrtati u Hamburgu gdje je igrao prijateljsku utakmicu za Kiel protiv HSV-a gdje je stigao praktički iz aviona. Mnogi igrači poput Duvnjaka, Zarabeca, Pekelera su došli iscrpljeni, ali klub jednostavno nema taj luksuz da ih može poštedjeti jer ih već u subotu očekuje ligaška utakmica.

Susret protiv HSV-a poslužio je kao priprema trener Filipu Jichi da vidi koliko još energetske zalihe imaju njegovi igrači jer su im sljedeća četiri mjeseca sezone ključna na putu ka trofejima.

Duvnjak je najbolji igrač Kiela, a na Euru je opet pokazao da je jedan i od najboljih na svijetu. Hrvatsku je odveo do srebra, a Kiel se nada da će i njih Dule odvesti do naslova u Bundesligi.

Na Euru se baš maksimalno istrošio i protiv Španjolske je u nekim trenucima izgledao kao da će se srušiti od umora. Kiel nema izbora, oni jednostavno ne mogu bez njega, ali tu odgovornost pada na EHF i nacionalne saveza koji bi igračima morali osigurati nekoliko dana odmora nakon ovakvih napornih natjecanja. Od samog forsiranja nitko nema koristi jer to lako može dovesti do ozljeda, a to su Kiel i Dule već nekoliko puta iskusili.

Žestoki ritam Eura ostavio je traga i na Luki Cindriću čija je ozljeda ipak ozbiljnija. Luka je protiv Njemačke ozlijedio list i gležanj i praktički ga Lino Červar nije niti koristio do kraja Eura. Igrao je 20 minuta protiv Norveške u polufinalu i nekoliko minuta protiv Španjolske u finalu, ali vidjelo se da nije to to. Mučio se u promjenama kretanja i nije mogao pružiti maksimum.

Činilo se da je njegova ozljeda kraćeg vijeka, ali morat će pauzirati neko vrijeme. Bol je i dalje prisutna, a liječnički tim Barcelone procijenio je da će srednji vanjski neko vrijeme izostati s parketa. Nije objavljena ozbiljnost ozljede i koliko će dugo izbivati, ali vjerojatno će propustiti utakmicu protiv PPD Zagreba koja će se igrati 15. veljače.

Luka se pokušao stisnuti zube i zaigrati protiv Španjolaca u finalu, ali ozljeda se toliko pogoršala pa tako neće biti spreman za nastavak sezone.