Ma to, majstore: Obukao se u snješka pa slupao Lamborghini

Michail Antonio odlično raspoložen započeo je Božić. Prerušio se u snjegovića, snimio video-čestitku za svoje fanove i... Krenuo u život.

POGLEDAJTE VIDEO:

Put ga je u srijedu oko 18.30 doveo do južnog dijela Londona, do Balhama gdje je dobro Antonijevo dobro raspoloženje nestalo. Dogodilo se to u trenutku kada se svojim Lamborghinijem "parkirao" pred obiteljsku kuću. Samo ne na označeno mjesto, već pokosivši sve što mu je bilo na putu, od raznih predmeta do "borovine".

Nogometaš West Hama neozlijeđen je izašao iz svojih 250.000 eura vrijednih "kola", ali na njegovu žalost ni kostim mu nije pomogao da ostane nerazotkriven.

- Vikao je na nekoga na mobitel. Ljutio se što mu ta druga osoba govori da je glup jer je tvrdio da nije glup te je rekao da bi ga trebali pitati je li prošao bez ozljeda. Nije dobro izgledalo. Bojala sam se da je možda teže stradao, ali ipak je sve u redu - rekla je s mjesta događaja vlasnica "stradale" kuće.

Englez se baš pravio Englez te se nije ni ispričao ljudima čiju je okućnicu "uredio", a za nagradu je dobio 90 minuta sutradan protiv Crystal Palacea...